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Posted Сегодня, 18:40

Published Сегодня, 18:40

Modified Сегодня, 19:04

Updated Сегодня, 19:04

Атака ВСУ

Еще пять населённых пунктов Белгородской области попали под атаку ВСУ — есть раненые

8 июля 2024, 18:40
Фото: Изображение Midjourney
Атака ВСУ
В результате атаки ВСУ на Белгородскую область пять населённых пунктов попали под огонь дронов и РСЗО ВСУ. Мужчина и женщина пострадали в Борисовском районе, когда ехали на авто; другой мирный житель пострадал, когда пытался помочь справиться с последствиями предыдущей атаки в Грайворонском ГО.

Согласно оперативной информации, после очередной атаки ВСУ на Белгородскую область есть трое раненых среди мирных жителей. Под огонь попали пять населённых пунктов.

В Борисовском районе украинский дрон атаковал автомобиль, двигавшийся по дороге в селе Грузское. После инцидента в горбольницу №2 поступили мужчина и женщина. У обоих сотрясение головного мозга и осколочные ранения рук и ног. Оба находятся в состоянии средней тяжести.

В Грайворонском горокруге дрон-камикадзе атаковал другое транспортное средство. Под атаку беспилотника попал комбайн в посёлке Чапаевский. Также под огонь попал трактор и его водитель, который приехал, чтобы помочь. Мужчина получил ранения. Сейчас его доставляют в областную клиническую больницу для дальнейшего лечения. Первую медицинскую помощь ему смогли оказать в районной больнице Головчино. Белгородец поступил с контузией, черепно-мозговой-травмой и осколочными ранениями.

В Безымено практически уничтожен легковой автомобиль после атаки ещё одного дрона ВСУ.

В Головчино под атаку беспилотника попал торговый объект. В здании повреждены часть входа и фасад. Кроме того, осколками посекло пять автомобилей. Во время ещё одной атаки полностью уничтожен автомобиль, в близлежащем доме повреждено остекление, входная дверь и ограждение.

В Валуйском горокруге под огонь РСЗО попало село Старый Хутор. Различные последствия в виде выбитых окон, повреждений фасада и заборов выявлены в трёх частных жилых домах. Рядом с одним из них был припаркован легковой автомобиль. У авто повреждён кузов.

На местах работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется.

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