Еще пять населённых пунктов Белгородской области попали под атаку ВСУ — есть раненые

Posted Сегодня, 18:40
Published Сегодня, 18:40
Modified Сегодня, 19:04
Updated Сегодня, 19:04
Согласно оперативной информации, после очередной атаки ВСУ на Белгородскую область есть трое раненых среди мирных жителей. Под огонь попали пять населённых пунктов.
В Борисовском районе украинский дрон атаковал автомобиль, двигавшийся по дороге в селе Грузское. После инцидента в горбольницу №2 поступили мужчина и женщина. У обоих сотрясение головного мозга и осколочные ранения рук и ног. Оба находятся в состоянии средней тяжести.
В Грайворонском горокруге дрон-камикадзе атаковал другое транспортное средство. Под атаку беспилотника попал комбайн в посёлке Чапаевский. Также под огонь попал трактор и его водитель, который приехал, чтобы помочь. Мужчина получил ранения. Сейчас его доставляют в областную клиническую больницу для дальнейшего лечения. Первую медицинскую помощь ему смогли оказать в районной больнице Головчино. Белгородец поступил с контузией, черепно-мозговой-травмой и осколочными ранениями.
В Безымено практически уничтожен легковой автомобиль после атаки ещё одного дрона ВСУ.
В Головчино под атаку беспилотника попал торговый объект. В здании повреждены часть входа и фасад. Кроме того, осколками посекло пять автомобилей. Во время ещё одной атаки полностью уничтожен автомобиль, в близлежащем доме повреждено остекление, входная дверь и ограждение.
В Валуйском горокруге под огонь РСЗО попало село Старый Хутор. Различные последствия в виде выбитых окон, повреждений фасада и заборов выявлены в трёх частных жилых домах. Рядом с одним из них был припаркован легковой автомобиль. У авто повреждён кузов.
На местах работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется.