Еще пять населённых пунктов Белгородской области попали под атаку ВСУ — есть раненые

В Грайворонском горокруге дрон-камикадзе атаковал другое транспортное средство. Под атаку беспилотника попал комбайн в посёлке Чапаевский. Также под огонь попал трактор и его водитель, который приехал, чтобы помочь. Мужчина получил ранения. Сейчас его доставляют в областную клиническую больницу для дальнейшего лечения. Первую медицинскую помощь ему смогли оказать в районной больнице Головчино. Белгородец поступил с контузией, черепно-мозговой-травмой и осколочными ранениями.