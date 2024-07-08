В Белгородской области девять храмов разрушены в результате атак ВСУ

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
В эфире передачи «Церковь и мы» на телеканале «Россия-24» митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн (Попов) рассказал о том, как быстро восстанавливаются храмы в Белгородской митрополии после обстрелов со стороны ВСУ.
Как сообщил иерарх, на данный момент в регионе насчитывается девять разрушенных храмов. Некоторые из них будут восстановлены, а другие — отстроены заново, поскольку пострадали слишком сильно и не подлежат ремонту. Священник уточнил, что в области продолжаются работы по строительству новых храмов, несмотря на сложную оперативную обстановку.
Особое внимание митрополит Иоанн уделил необходимости скорейшего восстановления храма апостолов Петра и Павла в Прохоровке. Также он рассказал о случае, когда снаряды попали в храм и не разорвались, назвав это чудом.
Напомним, что храм апостолов Петра и Павла в Прохоровке подвергся обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины 8 июня. В результате атаки были повреждены фасад и кровля здания.