В Белгородской области девять храмов разрушены в результате атак ВСУ

Как сообщил иерарх, на данный момент в регионе насчитывается девять разрушенных храмов. Некоторые из них будут восстановлены, а другие — отстроены заново, поскольку пострадали слишком сильно и не подлежат ремонту. Священник уточнил, что в области продолжаются работы по строительству новых храмов, несмотря на сложную оперативную обстановку.