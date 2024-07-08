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Posted Сегодня, 07:13

Published Сегодня, 07:13

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Updated Сегодня, 07:15

Последствия атаки ВСУ на Прохоровку

В Белгородской области девять храмов разрушены в результате атак ВСУ

8 июля 2024, 07:13
Фото: bel.ru
Последствия атаки ВСУ на Прохоровку

Белгородский митрополит Иоанн рассказал о восстановлении храмов после обстрелов

Белгородский и Старооскольский митрополит Иоанн рассказал, как продвигается восстановление храмов, пострадавших от обстрелов со стороны ВСУ. Некоторые отремонтируют, а другие — отстроят заново. Подробности сообщает РИА «Новости».

В эфире передачи «Церковь и мы» на телеканале «Россия-24» митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн (Попов) рассказал о том, как быстро восстанавливаются храмы в Белгородской митрополии после обстрелов со стороны ВСУ.

Как сообщил иерарх, на данный момент в регионе насчитывается девять разрушенных храмов. Некоторые из них будут восстановлены, а другие — отстроены заново, поскольку пострадали слишком сильно и не подлежат ремонту. Священник уточнил, что в области продолжаются работы по строительству новых храмов, несмотря на сложную оперативную обстановку.

Особое внимание митрополит Иоанн уделил необходимости скорейшего восстановления храма апостолов Петра и Павла в Прохоровке. Также он рассказал о случае, когда снаряды попали в храм и не разорвались, назвав это чудом.

Напомним, что храм апостолов Петра и Павла в Прохоровке подвергся обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины 8 июня. В результате атаки были повреждены фасад и кровля здания.

Храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла попал под атаку ВСУ в Прохоровке
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