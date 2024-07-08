Дождь из осколков: обломки сбитых ракет ВСУ упали в центре Белгорода

Напомним, что первая атака принесла жертвы — погиб мужчина в селе Никольское Белгородского района. Он скончался от полученных травм в результате прямого попадания украинского снаряда в коммерческий объект. Спустя время стало известно, что в больнице умер ещё один пострадавший мужчина. Кроме того, в районе есть трое пострадавших.