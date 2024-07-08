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Posted Сегодня, 14:24

Published Сегодня, 14:24

Modified Сегодня, 14:26

Updated Сегодня, 14:26

Обломки сбитых предметов в Белгороде

Дождь из осколков: обломки сбитых ракет ВСУ упали в центре Белгорода

8 июля 2024, 14:24
Фото: «31 онлайн»
Обломки сбитых предметов в Белгороде

Белгородцы находят обломки сбитых предметов после очередной ракетной опасности

Примерно в 15:30 над городом снова прозвучала сирена ракетной опасности. После сбития нескольких воздушных целей в центре посыпались осколки. Местные Telegram-каналы поделились кадрами очевидцев

В Белгороде после относительно спокойных выходных снова тревожно. Первая сирена ракетной опасности прозвучала около двух часов, вторая — в 15:30. В небе остались характерные следы от работы ПВО. Что конкретно сбили — неизвестно.

Настоящий дождь из осколков посыпался на тротуары и дороги центральной части города. Очевидцы поделились кадрами.

Напомним, что первая атака принесла жертвы — погиб мужчина в селе Никольское Белгородского района. Он скончался от полученных травм в результате прямого попадания украинского снаряда в коммерческий объект. Спустя время стало известно, что в больнице умер ещё один пострадавший мужчина. Кроме того, в районе есть трое пострадавших.

Обломки сбитых предметов в БелгородеОбломки сбитых предметов в Белгороде
Обломки сбитых предметов в БелгородеОбломки сбитых предметов в Белгороде
Обломки сбитых предметов в БелгородеОбломки сбитых предметов в Белгороде
Обломки сбитых предметов в БелгородеОбломки сбитых предметов в Белгороде
Обломки сбитых предметов в Белгороде
Фото: «БелГородские подробности»
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