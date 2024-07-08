Число погибших после атаки ВСУ под Белгородом выросло ещё на одного человека

Posted Сегодня, 17:50
Published Сегодня, 17:50
Modified Сегодня, 18:23
Updated Сегодня, 18:23
Согласно заявлению главы региона, появилась информация о третьем погибшем в результате атаки ВСУ на Никольское Белгородского района.
В момент обстрела его машина находилась рядом с местом прилёта, сам белгородец получил ранение во время взрыва. После происшествия управление транспортным средством на себя взял находившийся в автомобиле коллега водителя. Он направился в Белгород, чтобы раненый смог получить медицинскую помощь, однако тот скончался до прибытия в медучреждение. О смерти белгородца коллега сообщил спецслужбам только недавно.
Сегодня днём атака ВСУ на Никольское пришлась на местный коммерческий объект, ресторан «Медведь». К тому же, последствия коснулись прилегающего к нему магазина. Сперва, согласно оперативной информации, сообщалось о трёх пострадавших, двое из которых не приходили в сознание, и одном погибшем мирном жителе. Он скончался до приезда бригады скорой помощи. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что раненых белгородцев может быть больше.
Кроме того, повреждены оказались легковые автомобили, микроавтобус, частные дома и линия электропередачи. Электроснабжение в посёлке удалось оперативно восстановить. Далее появились первые кадры с места происшествия.
Однако позже, согласно официальной информации, стало известно, что один из пострадавших скончался в больнице из-за полученных ранений. Медики не смогли его спасти. Так, погибших на тот момент стало двое.
Ещё один белгородец обратился за медицинской помощью. У него диагностированы минно-взрывная травма и осколочное ранение ноги. Раненых стало трое — двое мужчин и женщина.