Число погибших после атаки ВСУ под Белгородом выросло ещё на одного человека

В момент обстрела его машина находилась рядом с местом прилёта, сам белгородец получил ранение во время взрыва. После происшествия управление транспортным средством на себя взял находившийся в автомобиле коллега водителя. Он направился в Белгород, чтобы раненый смог получить медицинскую помощь, однако тот скончался до прибытия в медучреждение. О смерти белгородца коллега сообщил спецслужбам только недавно.