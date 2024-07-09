«Тяжёлые сутки»: за день в Белгородской области погибли четверо, 20 человек ранены

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
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Updated Сегодня, 06:17
8 июля Белгородская область пережила около 30 обстрелов и атаки 60 беспилотников. К сожалению, без последствий не обошлось.
Погибли четверо мирных жителей. Трое из них погибли после атаки на Никольское в Белгородском районе. Там прилёт пришёлся в том числе по ресторану. Ещё один мирный житель погиб в Белгороде — в результате ночного обстрела.
Ранены за день 20 человек. Большая часть мирных жителей пострадали в Шебекинском горокруге. Двое сотрудников предприятия наехали в служебном авто на взрывоопасный предмет в Ржевке. Ранен водитель пассажирского автобуса в Вознесеновке. Ещё пятеро мирных жителей пострадали в результате вечернего и ночного обстрелов Шебекино. Один мужчина ранен после обстрела Новой Таволжанки.
Ещё несколько человек пострадали в Борисовском районе. В селе Байцуры ВСУ дважды ударили по одному дому — контузию получили три человека. В Грузском дрон атаковал автомобиль — пострадали мужчина и женщина.
Три человека ранены после атаки на Никольское в Белгородском районе. В Грайворонском горокруге после удара дрона-камикадзе пострадал тракторист. В Белгороде после ночного обстрела ранены двое мирных жителей.
Из 20 пострадавших 17 человек остаются в больницах. Двое пациентов — в тяжёлом состоянии.
Что касается разрушений, то за день их зафиксировали в 160 квартирах МКД и 60 частных домах. Повреждено около 140 машин. По словам главы региона, эксперты уже начинают оценку, также готовы приступить к восстановлению.
«Стараемся выполнять работу максимально быстро. Единственное, конечно, — большой объём работы, и этот объём работы у нас, к сожалению, меньше изо дня в день не становится», — добавил губернатор Вячеслав Гладков.