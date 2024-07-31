Чиновники ответили на просьбы белгородцев выдать сертификаты на жильё, как херсонцам

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Белгородцы, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за обстрелов, массово обращаются с просьбой организовать выдачу жилищных сертификатов, как это было сделано для жителей Херсонской области. С помощью таких сертификатов можно приобрести жильё взамен утраченного. Белгородцы из приграничья тоже хотят иметь возможность восстановить своё прежнее жильё при условии соблюдения права собственности.
В министерстве строительства Белгородской области прокомментировали обращение людей. Чиновники пояснили, что документ, о котором идёт речь, больше не действует.
Выдача государственных жилищных сертификатов не предполагала восстановление повреждённого жилья, находящегося в собственности. Эти сертификаты предназначались для граждан, которые были вынуждены покинуть свои дома в городе Херсоне и правобережной части Херсонской области.
Одиноко проживающим полагалось 33 квадратных метра, семьям из двух человек — 42 квадратных метра, а семьям из трёх и более человек — по 18 квадратных метров на каждого члена семьи.
В Белгородской области правительство региона восстанавливает разрушенные и повреждённые дома за счёт средств федерального и регионального бюджетов, а также внебюджетных источников. И там, где сейчас приступить к восстановлению не позволяет сложная оперативная обстановка, каждое пострадавшее домовладение будет обследовано и восстановлено при первой же возможности.
В ведомстве подчеркнули, что восстанавливается именно та площадь дома, которая была до разрушений. Взамен разрушенного жилья, которое восстановлению не подлежит, строят новые дома, также соблюдая ту квадратуру, в которой белгородцы проживали ранее.
«То есть, если ваш дом стоял на учёте в Росреестре в метраже 100 квадратных метров, то регион выдаст вам новое жилье в том же размере, которое у вас было — вне зависимости от числа собственников и проживающих. При херсонском варианте одинокому владельцу такого дома положено 33 квадратных метра», — уточнили в региональном минстрое.
Кроме того, недавно на федеральном уровне было принято решение о дополнительной финансовой помощи Белгородской области. Сейчас готовится вся необходимая документация.