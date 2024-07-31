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Последствия обстрела, архив

Чиновники ответили на просьбы белгородцев выдать сертификаты на жильё, как херсонцам

31 июля 2024, 08:34
Фото: 1MI
Последствия обстрела, архив

Белгородские власти объяснили, почему не могут раздать жилищные сертификаты

Белгородцы из приграничья, покинувшие дома, попросили дать им сертификаты на жильё, как ранее сделали для жителей Херсонской области. Региональные власти объяснили, почему не могут это сделать, и рассказали о мерах альтернативной поддержки и помощи.

Белгородцы, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за обстрелов, массово обращаются с просьбой организовать выдачу жилищных сертификатов, как это было сделано для жителей Херсонской области. С помощью таких сертификатов можно приобрести жильё взамен утраченного. Белгородцы из приграничья тоже хотят иметь возможность восстановить своё прежнее жильё при условии соблюдения права собственности.

В министерстве строительства Белгородской области прокомментировали обращение людей. Чиновники пояснили, что документ, о котором идёт речь, больше не действует.

Выдача государственных жилищных сертификатов не предполагала восстановление повреждённого жилья, находящегося в собственности. Эти сертификаты предназначались для граждан, которые были вынуждены покинуть свои дома в городе Херсоне и правобережной части Херсонской области.

Одиноко проживающим полагалось 33 квадратных метра, семьям из двух человек — 42 квадратных метра, а семьям из трёх и более человек — по 18 квадратных метров на каждого члена семьи.

В Белгородской области правительство региона восстанавливает разрушенные и повреждённые дома за счёт средств федерального и регионального бюджетов, а также внебюджетных источников. И там, где сейчас приступить к восстановлению не позволяет сложная оперативная обстановка, каждое пострадавшее домовладение будет обследовано и восстановлено при первой же возможности.

В ведомстве подчеркнули, что восстанавливается именно та площадь дома, которая была до разрушений. Взамен разрушенного жилья, которое восстановлению не подлежит, строят новые дома, также соблюдая ту квадратуру, в которой белгородцы проживали ранее.

«То есть, если ваш дом стоял на учёте в Росреестре в метраже 100 квадратных метров, то регион выдаст вам новое жилье в том же размере, которое у вас было — вне зависимости от числа собственников и проживающих. При херсонском варианте одинокому владельцу такого дома положено 33 квадратных метра», — уточнили в региональном минстрое.

Кроме того, недавно на федеральном уровне было принято решение о дополнительной финансовой помощи Белгородской области. Сейчас готовится вся необходимая документация.

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