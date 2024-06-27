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Published Сегодня, 09:32

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Названы семь доступных районов для съёма трёшки в Москве

Где найти доступное жильё в Москве? Районы с низкими ценами на аренду

27 июня 2024, 09:32
Фото: 1MI

Названы семь доступных районов для съёма трёшки в Москве

Аренда квартир в Москве — удовольствие не из дешёвых. Где семье найти доступную трёхкомнатную квартиру и чего можно ожидать за невысокую стоимость? Топ районов составили «Новые известия».

Приобретение собственного жилья становится всё более сложным и дорогим делом, в итоге людям приходится искать квартиры в аренду. «НИ» узнали, как изменится цена на арендуемое жильё и в каких районах Москвы можно найти наиболее доступные трёхкомнатные квартиры (вариант для семьи). При подборе журналисты использовали сервис «Яндекс. Аренда».

Оказалось, что проще всего найти доступное жильё в районе Бирюлёво-Западное. Там средняя цена составляет 57 тыс. рублей в месяц. Затем в рейтинге доступности идут Вешняки и Ярославский район — там квартиры сдаются в среднем за 60 тыс. рублей в месяц. На третьем месте Алтуфьевский район с средней ценой в 62 тыс. рублей. Замыкают топ доступных районов Некрасовка с Косино-Ухтомским районом (65 тыс. рублей), а также Бибирево (65,4 тыс. рублей).

Важно понимать, что вы получите за эти деньги. Не каждая семья готова селиться в квартиру, где раньше проживали малоприятные люди, интерьер разрушен и царит нечистота. В связи с этим журналисты изучили, в каком районе и на что можно рассчитывать с минимальным бюджетом.

Самый доступный трёхкомнатный вариант предлагается за 43 тыс. рублей. И это достаточно специфическое предложение. За эти деньги фактически вы получите однокомнатную квартиру площадью 34 кв. м в хрущёвке в Метрогородке с очень уникальным ремонтом.

За 45 тыс. рублей в месяц уже можно снять настоящую трёхкомнатную квартиру общей площадью 56 кв. м в пятиэтажном доме в районе Сходненской поймы. Интерьер и мебель подойдут для самых скромных требований.

Тройку самых доступных трёхкомнатных квартир в Москве закрывает предложение в Некрасовке. В современном 20-этажном здании предлагается трёхкомнатная квартира площадью 65 кв. м с базовой отделкой. Из мебели есть только простейшая кухня, сантехника в ванной и туалете и несколько одноместных кроватей.

Если вам кажется, что аренда квартир в Москве сейчас стоит очень дорого (средняя цена в старой Москве в середине июня — 85,6 тыс. рублей), то это не просто впечатление. В ближайшее время цены будут ещё выше.

По словам руководителя сервиса «Яндекс. Аренда» Романа Жукова, стоит быть готовыми к худшему. Эксперт заявил, что уже с июля начнётся рост цен, а пик будет достигнут в конце лета.

Директор департамента вторичной недвижимости компании Est-a-Tet Юлия Дымова тоже соглашается, что летом цены продолжат расти — как в старых, так и в новых домах.

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#Город#Общество#Москва#Аренда#Съём жилья#Трёхкомнатная квартира
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