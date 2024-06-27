Где найти доступное жильё в Москве? Районы с низкими ценами на аренду

Важно понимать, что вы получите за эти деньги. Не каждая семья готова селиться в квартиру, где раньше проживали малоприятные люди, интерьер разрушен и царит нечистота. В связи с этим журналисты изучили, в каком районе и на что можно рассчитывать с минимальным бюджетом.