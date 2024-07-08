Долго думают: не потраченные на жильё белгородцам деньги пойдут на новых пострадавших

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
На сегодняшнем оперативном совещании правительства Белгородской области сообщили, что процесс строительства нового жилья для белгородцев, пострадавших от атак ВСУ, задерживается.
Как объяснили, средства для строительства нового всё ещё не поступили. Однако из денег на восстановление жилья, которые направили из федерального бюджета ещё в 2023 году, остаётся достаточное количество свободных ресурсов, которые и хотят использовать для решения вопроса.
Врио министра финансов и министру строительства, Наталье Шаролаповой и Оксане Козлитиной, поручили получить доступ к использованию денег, которые пришли по первоначальным программам на восстановление, исходя из необходимости.
Также юристы минстроя и минфина Белгородской области подготовят документы и планы мер для того, чтобы на федеральном уровне смогли это принять.
Вопрос восстановления и строительства жилья для региона всегда важен. Только в эту субботу при обстреле Грайворонского горокруга разрушены оказались шесть домов. Кроме того, в редакцию Бел.Ру обратилась жительница Щетиновки и прислала видео, на котором виден разрушенный частный дом, пострадавший якобы ещё 5 июля и не добавленный в перечень пострадавших.