Долго думают: не потраченные на жильё белгородцам деньги пойдут на новых пострадавших

Вопрос восстановления и строительства жилья для региона всегда важен. Только в эту субботу при обстреле Грайворонского горокруга разрушены оказались шесть домов. Кроме того, в редакцию Бел.Ру обратилась жительница Щетиновки и прислала видео, на котором виден разрушенный частный дом, пострадавший якобы ещё 5 июля и не добавленный в перечень пострадавших.