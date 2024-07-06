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Posted Сегодня, 18:35

Published Сегодня, 18:35

Modified Сегодня, 18:37

Updated Сегодня, 18:37

Беспилотник

Шесть домов разрушено в белгородском селе Безымено в результате атаки БПЛА

6 июля 2024, 18:35
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник

ВСУ повторно атаковали сразу несколько населённых пунктов Белгородской области

Различные разрушения зафиксированы в Грайворонском и Шебекинском городских округах. Разрушены дома, повреждены нежилое здание, комбайн и линия газоснабжения. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
ВСУ

ВСУ снова атаковали Белгородскую область с помощью БПЛА. Предварительно, никто из мирных жителей не пострадал.

Под удар попало приграничное село Безымено Грайворонского городского округа. Там разрушено шесть домов.

В городе Шебекино Шебекинского городского округа дрон-камикадзе атаковал нежилое здание — повреждён фасад. В районе города ещё один дрон атаковал работающий в поле комбайн. Водитель не пострадал, повреждён транспорт.

В хуторе Мухин Шебекинского ГО дрон повредил линию газоснабжения. После согласования с Министерством обороны РФ аварийные службы приступят к восстановлению.

Напомним, сегодня ВСУ уже нападали на Шебекинский горокруг. Дрон взорвался на участке дороги Шебекино — Короча.

Дрон-камикадзе взорвался на дороге под Белгородом
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#Валерия Колесникова#Происшествия#Комбайн#Газоснабжение#Шебекинский городской округ#Разрушение#ВСУ#Мухин#Грайворонский городской округ#Атака#БПЛА
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