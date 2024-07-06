Шесть домов разрушено в белгородском селе Безымено в результате атаки БПЛА

Posted Сегодня, 18:35
Published Сегодня, 18:35
Modified Сегодня, 18:37
Updated Сегодня, 18:37
ВСУ снова атаковали Белгородскую область с помощью БПЛА. Предварительно, никто из мирных жителей не пострадал.
Под удар попало приграничное село Безымено Грайворонского городского округа. Там разрушено шесть домов.
В городе Шебекино Шебекинского городского округа дрон-камикадзе атаковал нежилое здание — повреждён фасад. В районе города ещё один дрон атаковал работающий в поле комбайн. Водитель не пострадал, повреждён транспорт.
В хуторе Мухин Шебекинского ГО дрон повредил линию газоснабжения. После согласования с Министерством обороны РФ аварийные службы приступят к восстановлению.
Напомним, сегодня ВСУ уже нападали на Шебекинский горокруг. Дрон взорвался на участке дороги Шебекино — Короча.