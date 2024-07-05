Белгородке с улицы Щорса, 55а не могут дать акт о потере жилья

12 мая в Белгороде обрушился подъезд многоквартирного дома на улице Щорса, 55а. С того дня прошло почти два месяца, а пострадавшие жители до сих пор не могут получить всю положенную помощь. Одна из них пожаловалась, что в администрации не могут выдать акт о потере жилья. В мэрии ответили.

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