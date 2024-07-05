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Обрушенный подъезд дома по улице Щорса в Белгороде

Белгородке с улицы Щорса, 55а не могут дать акт о потере жилья

5 июля 2024, 09:02
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Обрушенный подъезд дома по улице Щорса в Белгороде
12 мая в Белгороде обрушился подъезд многоквартирного дома на улице Щорса, 55а. С того дня прошло почти два месяца, а пострадавшие жители до сих пор не могут получить всю положенную помощь. Одна из них пожаловалась, что в администрации не могут выдать акт о потере жилья. В мэрии ответили.

Жительница дома на улице Щорса, 55а, в котором в результате атаки ВСУ обрушился подъезд, пожаловалась, что не может получить акт о потере жилья.

Как рассказала Юлия, в пострадавшем доме у неё было две квартиры. Обе разрушены после происшествия, случившегося 12 мая. Положенную ипотеку под 2% она взять не может, так как администрация не выдаёт акт об утере жилья. Правда, чем в администрации это объясняют, Юлия не уточнила.

«Было всё, а теперь придётся взять ипотеку под адский процент и платить до конца жизни. А я всю жизнь работаю на государство, учу патриотизму. А в итоге оно кинуло на произвол? Помогите решить вопрос хотя бы с ипотекой, выдайте для банка, наконец, акт от администрации о признании жилья утерянным и дома или подъезда аварийным», — просит белгородка.

В мэрии Белгорода жительнице пообещали решить вопрос с ипотечным кредитованием и пояснили, что в сложившейся ситуации пострадавшим собственникам дома № 55а предоставляются различные формы поддержки: компенсации аренды жилья, денежные выплаты, а при необходимости может быть предоставлено место для проживания в пункте временного размещения с бесплатным питанием.

Только, по словам Юлии, это не так.

«Может, из постов люди так и думают. На самом деле: получена выплата единоразовая в 10 тысяч — и всё. Компенсаций никто не получил за съём, и многим отказано, если есть хоть кусок собственности в любом другом месте. Выплаты в 100 тысяч и даже близко ещё не рассматривались», — рассказала женщина.

Напомним, что ранее губернатор Вячеслав Гладков рассказал о выплатах в 100 тысяч рублей белгородцам, которые потеряли своё жилье. Деньги полагались и пострадавшим от обрушения дома Щорса, 55а.

Стало известно, кто из белгородцев получит выплаты в 50 и 100 тысяч рублей
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#Валерия Колесникова#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Компенсации#Белгород#Потеря жилья#Обрушение дома в Белгороде 12 мая
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