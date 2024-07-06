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Updated Сегодня, 10:44

Рисунок нейросети

«Дома у нас теперь нет». Жители Щетиновки сообщают о разрушениях после атаки ВСУ

6 июля 2024, 10:39
Фото: Изображение Midjourney
Рисунок нейросети

Жители Щетиновки сообщают о разрушенном после атаки ВСУ доме

В редакцию Бел.Ру обратилась жительница Белгородской области Татьяна. Женщина прислала видео: по её словам, на нём — разрушенный после атаки ВСУ дом в Щетиновке.

На видео, как утверждается, разрушения в селе Щетиновка Белгородского района. Приславшая ролик Бел.Ру подписчица сообщила, что здание пострадало «вчера во время обеда».

«Это был дом моей родной тётки. Семья пенсионеров осталась на улице. На момент атаки хозяев дома не было — приехали к пепелищу».
Видео: Изображение Midjourney

Женщина добавила, что акта случившегося до сих пор нет. По словам Татьяны, глава поселения в отпуске, а МЧС не стали ехать «по понятным причинам».

При этом в сводке губернатора за 5 июля указано, что в результате атак повреждения в Белгородском районе получили два автомобиля и инфраструктурный объект связи. Жилой дом не упоминается.

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