«Дома у нас теперь нет». Жители Щетиновки сообщают о разрушениях после атаки ВСУ

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
На видео, как утверждается, разрушения в селе Щетиновка Белгородского района. Приславшая ролик Бел.Ру подписчица сообщила, что здание пострадало «вчера во время обеда».
«Это был дом моей родной тётки. Семья пенсионеров осталась на улице. На момент атаки хозяев дома не было — приехали к пепелищу».
Женщина добавила, что акта случившегося до сих пор нет. По словам Татьяны, глава поселения в отпуске, а МЧС не стали ехать «по понятным причинам».
При этом в сводке губернатора за 5 июля указано, что в результате атак повреждения в Белгородском районе получили два автомобиля и инфраструктурный объект связи. Жилой дом не упоминается.