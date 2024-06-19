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Posted Сегодня, 16:04

Published Сегодня, 16:04

Modified Сегодня, 16:04

Updated Сегодня, 16:04

Разрушения после обстрела Белгорода

«Фактически небольшой город»: Гладков назвал масштаб разрушений за 2,5 года СВО

19 июня 2024, 16:04
Фото: bel.ru
Разрушения после обстрела Белгорода

В Белгородской области с начала СВО повреждено более 26 тыс. единиц жилья

Из-за непрекращающихся обстрелов ремонтные работы не останавливаются. Уже восстановлено более 18 тыс. единиц жилья, но с каждым днём объём увеличивается, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Губернатор Вячеслав Гладков назвал масштаб разрушений, зафиксированных в Белгородской области с начала СВО. За два с половиной года повреждено более 26 тысяч домов и квартир. Из них восстановили более 18 тысяч. Однако объём работ до сих пор увеличивается.

«Ситуация продолжает оставаться напряжённой: враг наносит удары по мирным объектам, транспорту, коммерческим предприятиям и, самое главное, по жителям, по их домам. Гибнут люди, ни в чём не повинные дети, старики», — Вячеслав Гладков

Напомним, что сегодня, 19 июня, после обстрела белгородского Грайворона сгорел дом, также повреждены административное здание, магазин и несколько авто.

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#Ангелина Зиброва#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#СВО#Разрушения
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