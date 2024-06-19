«Фактически небольшой город»: Гладков назвал масштаб разрушений за 2,5 года СВО

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
Губернатор Вячеслав Гладков назвал масштаб разрушений, зафиксированных в Белгородской области с начала СВО. За два с половиной года повреждено более 26 тысяч домов и квартир. Из них восстановили более 18 тысяч. Однако объём работ до сих пор увеличивается.
«Ситуация продолжает оставаться напряжённой: враг наносит удары по мирным объектам, транспорту, коммерческим предприятиям и, самое главное, по жителям, по их домам. Гибнут люди, ни в чём не повинные дети, старики», — Вячеслав Гладков
Напомним, что сегодня, 19 июня, после обстрела белгородского Грайворона сгорел дом, также повреждены административное здание, магазин и несколько авто.