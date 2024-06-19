«Фактически небольшой город»: Гладков назвал масштаб разрушений за 2,5 года СВО

Губернатор Вячеслав Гладков назвал масштаб разрушений, зафиксированных в Белгородской области с начала СВО. За два с половиной года повреждено более 26 тысяч домов и квартир. Из них восстановили более 18 тысяч. Однако объём работ до сих пор увеличивается.