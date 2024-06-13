«Нас совсем бросили?» Белгородцы, лишившиеся жилья в приграничье, просят ответа

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Белгородка Светлана рассказала, что на днях дом её родителей в Безымено Грайворонского горокруга попал под атаку ВСУ. Во время обстрела родителей дома не было, оставалась только её бабушка-инвалид. Пожилую женщину вытащили из дома соседи. Белгородка заявила, что после произошедшего никакой помощи от администрации не поступало.
«Дом сгорел полностью, лишились жилья за мгновенье. Никакой помощи нет ни от администрации, даже никто не позвонил и ничего не уточнил, нет нигде об этом информации. Даже пожарные не приехали. Помогают обычные люди со всех уголков страны. Нас что, совсем бросили? Никто из администрации не уточнил, есть ли где жить», — написала Светлана.
Сообщение прокомментировал глава округа Геннадий Бондарев. Он сообщил, что с матерью белгородки уже созвонилась глава Безыменской территориальной администрации — они обговорили все возникшие вопросы.
В обращении белгородка также попросила наградить соседей, которые спасли её бабушку из горевшего дома. Глава отметил, что эту информацию учтут: «Согласен, поступок действительно героический».