«Нас совсем бросили?» Белгородцы, лишившиеся жилья в приграничье, просят ответа

«Дом сгорел полностью, лишились жилья за мгновенье. Никакой помощи нет ни от администрации, даже никто не позвонил и ничего не уточнил, нет нигде об этом информации. Даже пожарные не приехали. Помогают обычные люди со всех уголков страны. Нас что, совсем бросили? Никто из администрации не уточнил, есть ли где жить», — написала Светлана.