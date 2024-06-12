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Posted Сегодня, 19:35

Published Сегодня, 19:35

Modified Сегодня, 19:37

Updated Сегодня, 19:37

Опасность атаки БПЛА объявили по всей Белгородской области

Опасность атаки БПЛА объявили по всей Белгородской области

12 июня 2024, 19:35
Фото: Изображение Midjourney
Жители региона получили РСЧС-сообщения с просьбой сохранять бдительность.

В 22:23 12 июня в Белгородской области объявили опасность атаки беспилотными летательными аппаратами со стороны Украины. Жителей попросили сохранять бдительность и предпринимать меры безопасности. О такой же опасности объявили и в Воронежской области.

Каких-либо сообщений о ЧП или других последствиях на земле на момент публикации не сообщалось.

ВСУ ежедневно атакуют Белгородскую область с применением БПЛА различного типа. Сбрасывают взрывные устройства, отправляют дроны-камикадзе, устраивают минирование. Приграничье подвергается каждодневным обстрелам. 12 июня основной целью стало Шебекино, где один человек погиб, а ещё несколько были ранены.

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#Евгений Грицков#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#ВСУ#Приграничье#СВО#Атака ВСУ#БПЛА#Опасность атаки БПЛА
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