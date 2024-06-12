Опасность атаки БПЛА объявили по всей Белгородской области

Posted Сегодня, 19:35
Published Сегодня, 19:35
Modified Сегодня, 19:37
Updated Сегодня, 19:37
В 22:23 12 июня в Белгородской области объявили опасность атаки беспилотными летательными аппаратами со стороны Украины. Жителей попросили сохранять бдительность и предпринимать меры безопасности. О такой же опасности объявили и в Воронежской области.
Каких-либо сообщений о ЧП или других последствиях на земле на момент публикации не сообщалось.
ВСУ ежедневно атакуют Белгородскую область с применением БПЛА различного типа. Сбрасывают взрывные устройства, отправляют дроны-камикадзе, устраивают минирование. Приграничье подвергается каждодневным обстрелам. 12 июня основной целью стало Шебекино, где один человек погиб, а ещё несколько были ранены.