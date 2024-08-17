Ночную атаку ВСУ на Шебекино записали видеокамеры

Согласно информации из официальной ежедневной сводки, при атаке на Шебекинский горокруг ВСУ использовали более 30 боеприпасов и шесть дронов. Кроме того, под обстрел попало не только само Шебекино, но и Красное, Архангельское, Графовка, Терезовка и Панков.