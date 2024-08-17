Ночную атаку ВСУ на Шебекино записали видеокамеры

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Во время атаки ВСУ на Шебекинский горокруга прошедшей ночью пострадал многоквартирный жилой дом в Шебекино.
Местные медиа публикуют кадры разрушений, которые увидели утром, а также видео, на которых, предположительно, записан момент прилёта и его дальнейшие последствия.
Согласно информации из официальной ежедневной сводки, при атаке на Шебекинский горокруг ВСУ использовали более 30 боеприпасов и шесть дронов. Кроме того, под обстрел попало не только само Шебекино, но и Красное, Архангельское, Графовка, Терезовка и Панков.
В ходе обстрела разрушения зафиксированы в трёх МКД, в восьми ИЖС, повреждён легковой автомобиль и ГАЗель, а также два коммерческих объекта и коммуникации.
Осколочные ранения рук получили двое мужчин. Они самостоятельно обратились за медицинской помощью. Также в больницу обратился мужчина с ранением ноги. Ещё один пострадавший тоже обратился сам. Однако ранение он получили 10 августа. Все отправлены на домашнее лечение.