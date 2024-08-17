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Posted Сегодня, 09:14

Published Сегодня, 09:14

Modified Сегодня, 09:16

Updated Сегодня, 09:16

Разрушения

Ночную атаку ВСУ на Шебекино записали видеокамеры

17 августа 2024, 09:14
Фото: «ШО Шебекино»
Разрушения
Прошедшей ночью Шебекино в очередной раз стало целью атак ВСУ. При этом пострадали жилые дома, частные дома и авто. Есть раненые. Обстрел города прошедшей ночью попал на камеры, как и предположительные последствия детонации. Кадры публикуют местные медиа.

Во время атаки ВСУ на Шебекинский горокруга прошедшей ночью пострадал многоквартирный жилой дом в Шебекино.

Пострадавший МКД в ШебекиноПострадавший МКД в Шебекино
Пострадавший МКД в ШебекиноПострадавший МКД в Шебекино
Пострадавший МКД в Шебекино
Фото: «ШО Шебекино»
Разрушения
Видео: «ШО Шебекино»

Местные медиа публикуют кадры разрушений, которые увидели утром, а также видео, на которых, предположительно, записан момент прилёта и его дальнейшие последствия.

Разрушения
Видео: «ШО Шебекино»

Согласно информации из официальной ежедневной сводки, при атаке на Шебекинский горокруг ВСУ использовали более 30 боеприпасов и шесть дронов. Кроме того, под обстрел попало не только само Шебекино, но и Красное, Архангельское, Графовка, Терезовка и Панков.

В ходе обстрела разрушения зафиксированы в трёх МКД, в восьми ИЖС, повреждён легковой автомобиль и ГАЗель, а также два коммерческих объекта и коммуникации.

Осколочные ранения рук получили двое мужчин. Они самостоятельно обратились за медицинской помощью. Также в больницу обратился мужчина с ранением ноги. Ещё один пострадавший тоже обратился сам. Однако ранение он получили 10 августа. Все отправлены на домашнее лечение.

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