147 боеприпасов, 22 БПЛА: за сутки ВСУ обстреляли 30 белгородских населённых пунктов

Ранены три мирных жителя. Двое мужчин с ранениями рук обратились за помощью в Шебекинскую ЦРБ, где получили медицинскую помощь. Третий пострадавший с ранением ноги самостоятельно обратился в областную клиническую больницу, где также получил необходимую помощь и отказался от госпитализации. Ещё один мужчина с ранением ноги, полученным в результате обстрела Шебекино ещё 10 августа, обратился в районную больницу и после получения медицинской помощи был отправлен домой на лечение.