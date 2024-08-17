147 боеприпасов, 22 БПЛА: за сутки ВСУ обстреляли 30 белгородских населённых пунктов

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Белгородский район. Под атаки ВСУ попали следующие населённые пункты: Бессоновка, Журавлёвка, Петровка, Черемошное и Шагаровка, посёлки Валковский и Церковный. В общей сложности по сёлам и посёлкам ударили девятью снарядами за четыре обстрела. Кроме того, были зафиксированы пять беспилотников, четыре из которых удалось сбить. Повреждено ограждение одного из с\х предприятий и объект связи.
Борисовский район. Целями ВСУ стали посёлки Байцуры и Грузское, по которым те ударили тремя снарядами. В ходе обстрелов повреждения получила кровля одного из частных домов.
Валуйский городской округ. Атакованы Новопетровка и Старый Хутор при помощи двух БПЛА, один из них сбит ПВО, и пяти снарядов в результате одного обстрела. Удалось обойтись без разрушений.
Волоконовский район. Обстреляны Коновалово и Тишанка, а также хутора Плотвянка и Старый. По населённым пунктам выпущено 11 снарядов в результате четырёх обстрелов и восемь беспилотников. Пострадали объект связи и линия электроснабжения.
Грайворонский горокруг. Под обстрел попали посёлок Горьковский, сёла Дроновка, Мокрая Орловка, Пороз, Рождественка и Сподарюшино. ВСУ выпущено 65 снарядов в ходе 12 обстрелов. В селе Дроновка в результате прямого попадания снаряда загорелся частный дом. Пожар быстро потушили.
Краснояружский район. Атакованы Графовка, Колотиловка и Репяховка. По ним ударили восемью снарядами в результате трёх обстрелов. Также ВСУ запустили один БПЛА. Пострадали два частных дома и линии электро- и газоснабжения.
Шебекинский горокруг. Атакованы Шебекино, посёлок Красное, сёла Архангельское, Графовка, Терезовка и хутор Панков. ВСУ выпущено 36 снарядов в ходе девяти обстрелов, а также шесть дронов, из которых один был сбит ПВО. Пострадали три многоквартирных дома, восемь частных домов, пять легковых авто и ГАЗель, два коммерческих объекта, объект связи и линия электроснабжения.
Ранены три мирных жителя. Двое мужчин с ранениями рук обратились за помощью в Шебекинскую ЦРБ, где получили медицинскую помощь. Третий пострадавший с ранением ноги самостоятельно обратился в областную клиническую больницу, где также получил необходимую помощь и отказался от госпитализации. Ещё один мужчина с ранением ноги, полученным в результате обстрела Шебекино ещё 10 августа, обратился в районную больницу и после получения медицинской помощи был отправлен домой на лечение.