В Белгородской области ввели выплату в 300 тысяч рублей за лёгкое ранение

Posted Сегодня, 17:48
Published Сегодня, 17:48
Modified Сегодня, 17:59
Updated Сегодня, 17:59
Мирные жители Белгородской области, получившие лёгкое ранение в результате обстрелов и атак ВСУ, смогут получить компенсацию в 300 тысяч рублей. Ранее такой выплаты для пострадавших белгородцев не было.
Вырастет размер других выплат. Единовременная выплата составит 15 тысяч рублей. Выплаты за частичную и полную потерю имущества — 75 и 150 тысяч рублей соответственно. За среднее и тяжёлое ранение белгородцы получат 600 тысяч рублей вместо 500 тысяч.
Частичная компенсация за съём жилья для людей, чьи дома разрушены или серьёзно повреждены, составит 20 тысяч рублей в месяц. Для многодетных семей — 40 тысяч. Сохраняются выплаты за повреждённый транспорт. Также регион продолжит восстанавливать повреждённое жильё и строить новое вместо разрушенного.
Также на оперштабе приняли решение отселить жителей ещё пяти населённых пунктов в белгородском приграничье и закрыть в них въезд. Нельзя будет въехать и в Колотиловку, а прописанные в ней жители получат выплату в 15 тысяч рублей.
Жителям обстреливаемой части Шебекино и ещё ряда населённых пунктов у границы с Украиной предложат на три месяца переехать в ПВР или найти другое жильё, часть аренды за которое семьям компенсируют.