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Published Сегодня, 17:48

Modified Сегодня, 17:59

Updated Сегодня, 17:59

В Белгородской области увеличили выплаты пострадавшим от обстрелов

В Белгородской области ввели выплату в 300 тысяч рублей за лёгкое ранение

16 августа 2024, 17:48
Фото: Изображение Midjourney

В Белгородской области увеличили выплаты пострадавшим от обстрелов

Решение о выплатах приняли на заседании оперативного штаба, рассказал Вячеслав Гладков.
Сюжет
Выплаты

Мирные жители Белгородской области, получившие лёгкое ранение в результате обстрелов и атак ВСУ, смогут получить компенсацию в 300 тысяч рублей. Ранее такой выплаты для пострадавших белгородцев не было.

Вырастет размер других выплат. Единовременная выплата составит 15 тысяч рублей. Выплаты за частичную и полную потерю имущества — 75 и 150 тысяч рублей соответственно. За среднее и тяжёлое ранение белгородцы получат 600 тысяч рублей вместо 500 тысяч.

Частичная компенсация за съём жилья для людей, чьи дома разрушены или серьёзно повреждены, составит 20 тысяч рублей в месяц. Для многодетных семей — 40 тысяч. Сохраняются выплаты за повреждённый транспорт. Также регион продолжит восстанавливать повреждённое жильё и строить новое вместо разрушенного.

Также на оперштабе приняли решение отселить жителей ещё пяти населённых пунктов в белгородском приграничье и закрыть в них въезд. Нельзя будет въехать и в Колотиловку, а прописанные в ней жители получат выплату в 15 тысяч рублей.

Жителям обстреливаемой части Шебекино и ещё ряда населённых пунктов у границы с Украиной предложат на три месяца переехать в ПВР или найти другое жильё, часть аренды за которое семьям компенсируют.

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#Евгений Грицков#Ранение#Выплаты#Аренда жилья#Компенсации#СВО#Мирные жители#Утраченное жильё
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