ВСУ разрушили мост через реку Сейм в Курской области

Posted Сегодня, 18:41
Published Сегодня, 18:41
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Updated Сегодня, 18:43
Мост уничтожили в Глушковском районе, где ранее объявили обязательную эвакуацию населения. Теперь выезд людей может быть затруднён, сообщили агентству в силовых структурах. Позже удар по мосту подтвердил врио губернатора Алексей Смирнов.
В районе через Сейм проложено несколько мостов, в том числе в райцентре Глушково. Эвакуацию населения объявили там 14 августа, но некоторые пожилые люди отказывались покидать свои дома.
Глушковский район граничит с Сумской областью Украины. ВСУ проникли на территорию Курской области 6 августа. Глушковский район это не задело. О главных событиях в приграничном регионе на сегодняшний день читайте в материале Бел.Ру.