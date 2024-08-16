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ВСУ разрушили мост через реку Сейм в Курской области

ВСУ разрушили мост через реку Сейм в Курской области

16 августа 2024, 18:41
Фото: Telegram-канал «Жесть Курск»
Часть моста уничтожена в Глушковском районе, откуда ранее объявили эвакуацию населения, сообщили в ТАСС.
Сюжет
ВСУ

Мост уничтожили в Глушковском районе, где ранее объявили обязательную эвакуацию населения. Теперь выезд людей может быть затруднён, сообщили агентству в силовых структурах. Позже удар по мосту подтвердил врио губернатора Алексей Смирнов.

В районе через Сейм проложено несколько мостов, в том числе в райцентре Глушково. Эвакуацию населения объявили там 14 августа, но некоторые пожилые люди отказывались покидать свои дома.

Глушковский район граничит с Сумской областью Украины. ВСУ проникли на территорию Курской области 6 августа. Глушковский район это не задело. О главных событиях в приграничном регионе на сегодняшний день читайте в материале Бел.Ру.

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#Евгений Грицков#Курская область#Мост#ВСУ#Приграничье#Сейм#СВО#Глушковский район#Уничтожение моста
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