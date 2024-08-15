В Курской области ищут рабочих для рытья окопов — фейк или правда?

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Накануне на одном из сервисов по размещению объявлений опубликовали информацию о поиске рабочих для рытья окопов. Таких специалистов якобы ищут в Курской области.
Однако позже курское правительство опровергло появившуюся в интернете информацию. Они отметили, что подобные объявления оставляют сотрудники украинского Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО). Делают они это для сбора паспортных данных россиян, а также чтобы распространить среди них устрашающие фейки.
«Во-первых, у нас в регионе хватает рабочих, а во-вторых, когда мы ищем сотрудников, то делаем это по другим каналам», — сказали в областном правительстве.