bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:14

Published Сегодня, 14:14

Modified Сегодня, 14:16

Updated Сегодня, 14:16

В курском правительстве прокомментировали новость о поиске рабочих для окопов

В Курской области ищут рабочих для рытья окопов — фейк или правда?

15 августа 2024, 14:14
Фото: 1MI

В курском правительстве прокомментировали новость о поиске рабочих для окопов

В Сети распространились объявления: якобы курское правительство ищет рабочих для рытья окопов. «Фонтанка» связалась с местным правительством, чтобы узнать, так ли это.

Накануне на одном из сервисов по размещению объявлений опубликовали информацию о поиске рабочих для рытья окопов. Таких специалистов якобы ищут в Курской области.

Однако позже курское правительство опровергло появившуюся в интернете информацию. Они отметили, что подобные объявления оставляют сотрудники украинского Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО). Делают они это для сбора паспортных данных россиян, а также чтобы распространить среди них устрашающие фейки.

«Во-первых, у нас в регионе хватает рабочих, а во-вторых, когда мы ищем сотрудников, то делаем это по другим каналам», — сказали в областном правительстве.
Фейк: оперштаб обзванивает белгородцев и предупреждает об эвакуации
Узнать подробнее
Читайте также:
Дрессировщик из Гватемалы с другими артистами цирка помогает курянам из СуджиКурских беженцев смутил выданный им в Белгородской области продуктовый наборЖителей ещё одного населённого пункта эвакуируют в Курской области
#Александра Склярова#Общество#Курская область#Черноземье#Приграничье#СВО#Окопы
Подпишитесь
«Врага на территории нет»: глава района в Белгородской области опроверг заход ВСУ
Сегодня, 16:35
В Минобороны каждую неделю будут обсуждать военную безопасность Белгородской области
Сегодня, 16:14
«Гробы» на улице Белгорода? Необычные скамейки возле поликлиники удивили жителей
Сегодня, 11:44
В Белгородской области вводят режим ЧС федерального характера
Сегодня, 07:36
Министр обороны Белоусов заслушал доклад по обеспечению безопасности белгородцев
Сегодня, 11:55
На федеральном канале предложили «тупо отключить интернет» белгородцам из-за КТО
Сегодня, 10:43