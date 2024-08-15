В Курской области ищут рабочих для рытья окопов — фейк или правда?

Однако позже курское правительство опровергло появившуюся в интернете информацию. Они отметили, что подобные объявления оставляют сотрудники украинского Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО). Делают они это для сбора паспортных данных россиян, а также чтобы распространить среди них устрашающие фейки.