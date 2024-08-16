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Posted Сегодня, 09:58

Published Сегодня, 09:58

Modified Сегодня, 10:02

Updated Сегодня, 10:02

В Белгородской области пока не ограничили продажу алкоголя повсеместно, хотя некоторые ограничения действуют

В Курской области на фоне режима КТО ограничили продажу алкоголя. А в Белгородской?

16 августа 2024, 09:58
Фото: 1MI
В Белгородской области пока не ограничили продажу алкоголя повсеместно, хотя некоторые ограничения действуют

Белгородцам ответили, смогут ли они купить алкоголь при режиме КТО

В Белгородской области уже неделю действует режим контртеррористической операции. В соседней Курской области, где тоже объявлен режим КТО, в нескольких районах приостановили продажу спиртного. А что с Белгородской областью? Узнали журналисты РБК.

Несмотря на режим контртеррористической операции (КТО), в Белгородской области не стали ограничивать продажу алкоголя. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Вместе с тем в соседней Курской области, где тоже действует режим КТО, запретили продавать спиртное в нескольких районах. Соответствующее решение местный оперштаб принял 11 августа. Ограничения действуют на территориях Суджанского, Глушковского, Кореневского, Беловского, Рыльского, Обоянского, Большесолдатского и Хомутовского районов, а также во Льговском районе и городе Льгове

Добавим, что режим КТО по закону не предполагает запрет на продажу спиртного.

Однако в Белгородской области всё же действуют некоторые ограничения, касающиеся торговли алкоголем. Распространяются они на приграничные районы. Часть списка утвердили ещё в 2022 году, официально дополнили его два года спустя. В населённых пунктах из перечня купить спиртное можно только с 11:00 до 16:00.

Кроме того, в июне областная дума приняла «полусухой» закон, позволяющий вносить дополнительные ограничения на продажу алкоголя в период мобилизации либо действия на территории Белгородской области уровня террористической опасности или специального режима.

В Белгородской области вновь запретят продавать алкоголь, но есть нюанс
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Алкоголь#Курская область#Торговля#Ограничение#Запрет#Новости Белгорода#Спиртное#Белгород#Приграничье#Режим КТО
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