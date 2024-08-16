В Курской области на фоне режима КТО ограничили продажу алкоголя. А в Белгородской?

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:02
Updated Сегодня, 10:02
Несмотря на режим контртеррористической операции (КТО), в Белгородской области не стали ограничивать продажу алкоголя. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Вместе с тем в соседней Курской области, где тоже действует режим КТО, запретили продавать спиртное в нескольких районах. Соответствующее решение местный оперштаб принял 11 августа. Ограничения действуют на территориях Суджанского, Глушковского, Кореневского, Беловского, Рыльского, Обоянского, Большесолдатского и Хомутовского районов, а также во Льговском районе и городе Льгове
Добавим, что режим КТО по закону не предполагает запрет на продажу спиртного.
Однако в Белгородской области всё же действуют некоторые ограничения, касающиеся торговли алкоголем. Распространяются они на приграничные районы. Часть списка утвердили ещё в 2022 году, официально дополнили его два года спустя. В населённых пунктах из перечня купить спиртное можно только с 11:00 до 16:00.
Кроме того, в июне областная дума приняла «полусухой» закон, позволяющий вносить дополнительные ограничения на продажу алкоголя в период мобилизации либо действия на территории Белгородской области уровня террористической опасности или специального режима.