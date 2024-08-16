В Курской области на фоне режима КТО ограничили продажу алкоголя. А в Белгородской?

Однако в Белгородской области всё же действуют некоторые ограничения, касающиеся торговли алкоголем. Распространяются они на приграничные районы. Часть списка утвердили ещё в 2022 году, официально дополнили его два года спустя. В населённых пунктах из перечня купить спиртное можно только с 11:00 до 16:00.