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Published Сегодня, 18:19

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Updated Сегодня, 18:21

Десятый день продолжаются бои в приграничной Курской области

Десятый тревожный день: что нового известно об обстановке в Курской области?

15 августа 2024, 18:19
Фото: 1MI
Десятый день продолжаются бои в приграничной Курской области
В соседнем регионе больше недели сохраняется напряжённая обстановка. Ракетную атаку пережил Льгов, есть пострадавшие. Продолжаются поиски людей, пропавших на фоне вторжения ВСУ в приграничье. Кроме того, власти обсуждают возможность введения дистанта для школьников.

Что говорит Минобороны РФ 

6 августа появилась первая информация о попытках ВСУ прорваться в Курскую область. С тех пор в приграничье продолжаются бои.

По информации Минобороны РФ, за сутки удалось в том числе пресечь попытки прорыва мобильных групп ВСУ в районах Варваровки, Сафоновки, Шептуховки, Каучука, Алексеевского и Матвеевки в Кореневском районе Курской области. Кроме того, восстановлен контроль над населённым пунктом Крупец.

Всего за день потери ВСУ составили до 340 военных и 19 единиц бронетехники.

Также в военном ведомстве отчитались, что расчёт комплекса «Искандер» уничтожил РСЗО HIMARS, с которой велись обстрелы Курской области.

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Раненые и погибшие

15 августа ВСУ ударили по Льгову. В результате ранены четверо мирных жителей, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

Кроме того, стало известно, что в Рыльске ВСУ атаковали группу инженеров, когда те восстанавливали связь. На месте погиб связист Александр Некрасов. Его напарник Андрей Бариев ранен, он в больнице. Как сообщили в пресс-службе Минцифры РФ, это не первый раз, когда в ходе СВО «связисты становятся жертвами нападения, выполняя свой профессиональный долг».

Уточнений по общему числу раненых и погибших в результате массированных атак ВСУ на Курскую область пока не было. Согласно последним данным, которые 12 августа привёл Алексей Смирнов, в приграничном регионе погибли 12 человек, ещё более 120 пострадали.

Детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова уточнила, что в Курской области ранены десять детей. Четверо из них находятся на лечении в Москве, сообщает РИА «Новости».

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Поиск людей

На фоне массированных атак в регионе без вести пропали целые семьи. RT со ссылкой на поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщает, что с 7 августа в Курской области получили свыше 300 обращений и более 100 звонков от родственников и близких пропавших.

Статус «Найден, жив» присвоили по 38 обращениям. Сколько всего пропало людей в Курской области, не уточняется.

При докладе президенту врио губернатора Смирнов заявил, что ничего не известно о судьбе около 2 тыс. человек в населённых пунктах, контролируемых ВСУ.

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Разрушения

В Курской области разрушения из-за обстрелов и атак беспилотников выявили на более чем 40 объектах образования. Данные привёл врио заместителя губернатора Курской области Виктор Карамышев, пишет ТАСС.

РИА «Новости» уточняет, что из-за обстрелов курского приграничья повреждены четыре храма и мужской монастырь.

Данных по жилью пока не поступало.

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Эвакуация продолжается

Только за день в безопасные районы уехали более 720 жителей Курской области. В 14 регионах развернули 177 пунктов временного размещения для курян. В них сейчас находится около 9,5 тыс. человек, 2,5 тыс. из них — дети.

Людей увозят из Глушковского, Льговского и Рыльского районов, уточнили в МЧС.

Об эвакуации из Глушковского района стало известно накануне. Глава муниципалитета Павел Золотарёв рассказал, что не все жители согласились уехать. Отказываются в основном пенсионеры — ссылаются на то, что не могут оставить животных.

Глава Льгова Алексей Клемешов в свою очередь заявил, что не рекомендует горожанам возвращаться до стабилизации оперативной обстановки.

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Введут дистант?

В Курской области могут ввести с 1 сентября дистанционное обучение. Решение обсуждают власти региона.

«Сейчас обсуждаем и в ближайшее время будем выносить на оперативный штаб принятие решения о введении с 1 сентября дистанционного обучения», — приводит цитату Карамышева ТАСС.

Также уточняется, что из девяти приграничных районов уехали более 13 тыс. школьников.

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#Инна Рогова#Общество#Курская область#Пострадавшие#Черноземье#Минобороны#Приграничье#Обстановка#СВО#Разрушения#Дистант#Атака ВСУ#Обстрелы#Поиск людей
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