Десятый тревожный день: что нового известно об обстановке в Курской области?

Кроме того, стало известно, что в Рыльске ВСУ атаковали группу инженеров, когда те восстанавливали связь. На месте погиб связист Александр Некрасов. Его напарник Андрей Бариев ранен, он в больнице. Как сообщили в пресс-службе Минцифры РФ, это не первый раз, когда в ходе СВО «связисты становятся жертвами нападения, выполняя свой профессиональный долг».