11-й день боевых действий. Что известно об обстановке в Курской области?

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
В Курской области продолжают по несколько раз за день объявлять ракетную опасность. На момент написания материала о тревоге сообщили 12 раз с начала суток.
Кроме того, при обстреле одна из ракет упала возле объекта энергетического комплекса. Предположительно, речь идёт о ракете американского производства, пишет ТАСС. Её боевая часть сдетонировала, но ущерба энергообъекту не нанесено.
По информации Минобороны РФ, за сутки отражены атаки штурмовых групп в направлении Русского Поречного (Суджанский район) и Гордеевки (Кореневский район). Помимо этого, уничтожены мобильные группы ВСУ, пытавшие прорваться в районах Анастасьевки (Льговский район) и Каучука (Кореневский район).
ВС РФ уничтожили ракетными ударами три пусковые установки РСЗО HIMARS в Сумской области.
За сутки потери ВСУ составили до 220 бойцов и 19 единиц бронетехники, семь автомобилей, два орудия полевой артиллерии.
С 6 августа после массированных атак ВСУ на Курскую область пострадал 141 человек. Данные привёл врио замминистра здравоохранения региона Павел Алименко. Из общего числа раненых 10 — дети.
Дефицита лекарств нет, в курских медучреждениях мест хватает, заверил Алименко.
16 августа стало известно о гибели сотрудников «Народного фронта» в Курской области. В их автомобиль было прямое попадание снаряда.
Погибли Николай Ковалёв и Давид Соколов. Они помогали вывозить мирных жителей в пункты временного размещения.
Вместе с ними в момент происшествия был ещё один сотрудник — Фёдор Геращенко. Он госпитализирован с осколочными ранениями и ожогами, сообщили в пресс-службе «Народного фронта».
Поисковый отряд «Лиза Алерт» принял решение закрыть информацию о пропавших в курском приграничье людях. Сделали это из-за того, чтобы оградить родственников исчезнувших людей от мошенников. Поиск продолжится, но с заявками будут работать в закрытом формате.
В поисковом отряде сообщили изданию «Подъём», что с начала вторжения ВСУ в Курскую область получили сообщения о пропаже более тысячи человек. В одной заявке иногда ищут двух и более человек. 71 заявку закрыли со статусом «Найден, жив».
По данным МЧС России, в пунктах временного размещения находятся более 10 тысяч жителей Курской области. Около трёх тысяч из них — дети.
Только за сутки в безопасные районы уехали более 400 курян.