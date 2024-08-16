11-й день боевых действий. Что известно об обстановке в Курской области?

В поисковом отряде сообщили изданию «Подъём», что с начала вторжения ВСУ в Курскую область получили сообщения о пропаже более тысячи человек. В одной заявке иногда ищут двух и более человек. 71 заявку закрыли со статусом «Найден, жив».