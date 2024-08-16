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Published Сегодня, 15:28

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Updated Сегодня, 15:30

11-й день боевых действий. Что известно об обстановке в Курской области?

11-й день боевых действий. Что известно об обстановке в Курской области?

16 августа 2024, 15:28
Фото: 1MI
Свыше 140 человек пострадали в Курской области с 6 августа. Сегодня в приграничном регионе погибли двое сотрудников «Народного фронта». Поисковый отряд «Лиза Алерт» в свою очередь сообщил, что поступили заявки об исчезновении около 1 тыс. человек.

Нескончаемые тревоги и ракета возле энергообъекта

В Курской области продолжают по несколько раз за день объявлять ракетную опасность. На момент написания материала о тревоге сообщили 12 раз с начала суток.

Кроме того, при обстреле одна из ракет упала возле объекта энергетического комплекса. Предположительно, речь идёт о ракете американского производства, пишет ТАСС. Её боевая часть сдетонировала, но ущерба энергообъекту не нанесено.

Обстановка в курском приграничье

По информации Минобороны РФ, за сутки отражены атаки штурмовых групп в направлении Русского Поречного (Суджанский район) и Гордеевки (Кореневский район). Помимо этого, уничтожены мобильные группы ВСУ, пытавшие прорваться в районах Анастасьевки (Льговский район) и Каучука (Кореневский район).

ВС РФ уничтожили ракетными ударами три пусковые установки РСЗО HIMARS в Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили до 220 бойцов и 19 единиц бронетехники, семь автомобилей, два орудия полевой артиллерии.

Пострадавшие

С 6 августа после массированных атак ВСУ на Курскую область пострадал 141 человек. Данные привёл врио замминистра здравоохранения региона Павел Алименко. Из общего числа раненых 10 — дети.

Дефицита лекарств нет, в курских медучреждениях мест хватает, заверил Алименко.

Погибшие

16 августа стало известно о гибели сотрудников «Народного фронта» в Курской области. В их автомобиль было прямое попадание снаряда.

Погибли Николай Ковалёв и Давид Соколов. Они помогали вывозить мирных жителей в пункты временного размещения.

Вместе с ними в момент происшествия был ещё один сотрудник — Фёдор Геращенко. Он госпитализирован с осколочными ранениями и ожогами, сообщили в пресс-службе «Народного фронта».

Пропавшие

Поисковый отряд «Лиза Алерт» принял решение закрыть информацию о пропавших в курском приграничье людях. Сделали это из-за того, чтобы оградить родственников исчезнувших людей от мошенников. Поиск продолжится, но с заявками будут работать в закрытом формате.

В поисковом отряде сообщили изданию «Подъём», что с начала вторжения ВСУ в Курскую область получили сообщения о пропаже более тысячи человек. В одной заявке иногда ищут двух и более человек. 71 заявку закрыли со статусом «Найден, жив».

Эвакуированные

По данным МЧС России, в пунктах временного размещения находятся более 10 тысяч жителей Курской области. Около трёх тысяч из них — дети.

Только за сутки в безопасные районы уехали более 400 курян.

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