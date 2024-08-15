Дрессировщик из Гватемалы с другими артистами цирка помогает курянам из Суджи

Дрессировщик из Гватемалы Карлос Брешиани приехал в Курскую область вместе со своей цирковой труппой на гастроли. Когда в регионе начались массированные обстрелы, артисты были вынуждены отменить выступления. Им предложили немедленно эвакуироваться, но они не уехали, а взяли свой грузовик и вывезли нескольких человек из Суджи.