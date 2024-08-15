Дрессировщик из Гватемалы с другими артистами цирка помогает курянам из Суджи

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Дрессировщик из Гватемалы Карлос Брешиани приехал в Курскую область вместе со своей цирковой труппой на гастроли. Когда в регионе начались массированные обстрелы, артисты были вынуждены отменить выступления. Им предложили немедленно эвакуироваться, но они не уехали, а взяли свой грузовик и вывезли нескольких человек из Суджи.
В здании цирка Карлос Брешиани и другие артисты вместе с директором открыли ПВР, сейчас помогают нуждающимся: предлагают размещение, покупают еду, проводят экскурсии для детей.
Карлос Брешиани когда-то приезжал и в Белгородскую область. Он признался, что очень уважает Россию и благодарен ей за многое. Поэтому он решил помочь российским гражданам в это непростое время.
«Я работаю здесь уже более восьми лет. Мои дети выросли и почти родились здесь, в России, поэтому думают как русские, говорят по-русски, поэтому для меня эта страна — то, что я люблю и за что я готов сражаться», — рассказал Карлос.