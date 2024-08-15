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Published Сегодня, 11:29

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Updated Сегодня, 11:31

Карлос Брешиани и артисты цирка помогают эвакуированным курянам.

Дрессировщик из Гватемалы с другими артистами цирка помогает курянам из Суджи

15 августа 2024, 11:29
Фото: Telegram-канал Карлоса Брешиани
Карлос Брешиани и артисты цирка помогают эвакуированным курянам.

В Курске артисты открыли ПВР в здании цирка и помогают беженцам из приграничья

Тот случай, когда цирк не уехал. Артисты отправились с гастролями по России, но оказались в самом эпицентре боевых действий — в приграничье Курской области. Вместо того, чтобы немедленно эвакуироваться, они решили остаться и помогать беженцам, сообщает RT.

Дрессировщик из Гватемалы Карлос Брешиани приехал в Курскую область вместе со своей цирковой труппой на гастроли. Когда в регионе начались массированные обстрелы, артисты были вынуждены отменить выступления. Им предложили немедленно эвакуироваться, но они не уехали, а взяли свой грузовик и вывезли нескольких человек из Суджи.

В здании цирка Карлос Брешиани и другие артисты вместе с директором открыли ПВР, сейчас помогают нуждающимся: предлагают размещение, покупают еду, проводят экскурсии для детей.

Карлос Брешиани когда-то приезжал и в Белгородскую область. Он признался, что очень уважает Россию и благодарен ей за многое. Поэтому он решил помочь российским гражданам в это непростое время.

«Я работаю здесь уже более восьми лет. Мои дети выросли и почти родились здесь, в России, поэтому думают как русские, говорят по-русски, поэтому для меня эта страна — то, что я люблю и за что я готов сражаться», — рассказал Карлос.
Восемь тысяч курян из приграничных районов сейчас живут ПВР
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#Валерия Колесникова#Общество#Благотворительность#Цирк#Курск#Черноземье#Суджа#Гватемала
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