bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

Обозреватель Юсин объяснил своё высказывание о Курской области

«Нормальные люди всё поняли»: журналист объяснил слова про «пожертвовать» Курском

16 августа 2024, 12:18
Фото: 1MI

Обозреватель Юсин объяснил своё высказывание о Курской области

Высказывание, которое возмутило многих курян, Юсин озвучил во время телепередачи «Место встречи» на НТВ. Позже он отметил, что «нормальные люди» смысл слов поняли правильно.

Четыре дня назад, 12 августа, журналист Максим Юсин заявил в эфире программы «Место встречи» на НТВ, что к происходящему в Курской области нужно относиться цинично, потому что этими территориями, возможно, «придётся пожертвовать на какое-то время».

Такое высказывание породило волну недовольства среди курян, при этом некоторые предположили, что слова обозревателя могут подпадать под статью 280.1 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации»).

Изданию «Подъём» Юсин заявил, что его слова вырвали из контекста. А те «нормальные люди», утверждает обозреватель, которые полностью посмотрели передачу, — поняли смысл слов правильно.

Высказывание Юсина
Видео: Telegram-канал «Подъём»
«Мужики должны показать, что они мужики»: Милонов призвал белгородцев пойти на СВО
Узнать подробнее
Читайте также:
В Курской области на фоне режима КТО ограничили продажу алкоголя. А в Белгородской?От ЕР в Курскую область направлено свыше 800 тонн гуманитарной помощиДесятый тревожный день: что нового известно об обстановке в Курской области?
#Александра Склярова#Видео#Общество#Нтв#Курская область#Журналист#Приграничье#СВО#Приграничные территории
Подпишитесь
Количество пострадавших при обстрелах Шебекино увеличилось до семи человек
Сегодня, 13:42
Родителей не будут пропускать на территории школ Белгорода с нового учебного года
Сегодня, 11:47
ЦБ призвал банки простить долг по ипотеке белгородцам, чьё жильё было разрушено
Сегодня, 13:36
Подписи ставят кровью, требуют от государства 36 млн рублей — что за люди?
Сегодня, 11:06
Не коммуникабельность и ответственность: какое качество повысит ценность специалиста?
Сегодня, 13:41
«Спасибо Байдену за „хаммеры“»: бойцы «Ахмата» — о боях у белгородской границы
Сегодня, 13:07