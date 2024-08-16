«Нормальные люди всё поняли»: журналист объяснил слова про «пожертвовать» Курском

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Четыре дня назад, 12 августа, журналист Максим Юсин заявил в эфире программы «Место встречи» на НТВ, что к происходящему в Курской области нужно относиться цинично, потому что этими территориями, возможно, «придётся пожертвовать на какое-то время».
Такое высказывание породило волну недовольства среди курян, при этом некоторые предположили, что слова обозревателя могут подпадать под статью 280.1 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации»).
Изданию «Подъём» Юсин заявил, что его слова вырвали из контекста. А те «нормальные люди», утверждает обозреватель, которые полностью посмотрели передачу, — поняли смысл слов правильно.