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Виталий Милонов

«Мужики должны показать, что они мужики»: Милонов призвал белгородцев пойти на СВО

15 августа 2024, 08:23
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Виталий Милонов

Депутат Милонов призвал белгородцев отправиться на службу по контракту

Эвакуация приграничных районов России продолжается. Вчера врио губернатора Курской области сообщил об обязательном выезде из муниципалитета жителям Глушковского района. Депутат Виталий Милонов заявил в разговоре с «Инфо24», что эвакуированным мужчинам стоит самостоятельно защищать свой дом.

Жители Белгородской и Курской областей, где части населения в приграничных районах пришлось эвакуироваться из-за атак ВСУ, хотят побыстрее вернуться к своей привычной жизни.

Для этого, по мнению депутата Государственной Думы Виталия Милонова, им нужно «показать, что они мужики» и подписать контракт с Министерством обороны РФ. Ведь жители, как он заявил в разговоре с журналистами, должны самостоятельно защищать свой дом.

«Я думаю, что из этих областей эвакуироваться должны только женщины, дети и старики, а мужчины должны показать, что они мужики, подписать контракт и пойти защищать Родину», — высказался Милонов.

Если мужское население из эвакуированных территорий решит вступить в российскую армию, то вернуться к нормальной жизни получится быстрее, считает депутат.

Кроме того, Милонов сообщил, что на данный момент и сам находится в Курской области. Он заверил, что ситуация находится под контролем ВС РФ.

В приграничных районах России продолжается эвакуация населения из-за прорыва ВСУ. Вчера было решено эвакуировать ещё один район Курской области — Глушковский.

Жителей ещё одного населённого пункта эвакуируют в Курской области
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