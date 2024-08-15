«Мужики должны показать, что они мужики»: Милонов призвал белгородцев пойти на СВО

Для этого, по мнению депутата Государственной Думы Виталия Милонова, им нужно «показать, что они мужики» и подписать контракт с Министерством обороны РФ. Ведь жители, как он заявил в разговоре с журналистами, должны самостоятельно защищать свой дом.