«Мужики должны показать, что они мужики»: Милонов призвал белгородцев пойти на СВО

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Жители Белгородской и Курской областей, где части населения в приграничных районах пришлось эвакуироваться из-за атак ВСУ, хотят побыстрее вернуться к своей привычной жизни.
Для этого, по мнению депутата Государственной Думы Виталия Милонова, им нужно «показать, что они мужики» и подписать контракт с Министерством обороны РФ. Ведь жители, как он заявил в разговоре с журналистами, должны самостоятельно защищать свой дом.
«Я думаю, что из этих областей эвакуироваться должны только женщины, дети и старики, а мужчины должны показать, что они мужики, подписать контракт и пойти защищать Родину», — высказался Милонов.
Если мужское население из эвакуированных территорий решит вступить в российскую армию, то вернуться к нормальной жизни получится быстрее, считает депутат.
Кроме того, Милонов сообщил, что на данный момент и сам находится в Курской области. Он заверил, что ситуация находится под контролем ВС РФ.
В приграничных районах России продолжается эвакуация населения из-за прорыва ВСУ. Вчера было решено эвакуировать ещё один район Курской области — Глушковский.