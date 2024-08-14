Кроме Белгорода и Курска: массированная атака на регионы РФ — сбито 117 дронов

Ночью ВСУ атаковали сразу восемь российских регионов

Минувшей ночью ВСУ атаковали территорию России с помощью тактических ракет «Точка-У», четыре из которых сбили, и 117 БПЛА. Под ударом оказались не только Белгородская и Курская, но и Брянская, Воронежская, Нижегородская, Волгоградская, Орловская и Ростовская области. Главы сообщили о последствиях.

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