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Published Сегодня, 06:04

Modified Сегодня, 06:44

Updated Сегодня, 06:44

117 беспилотников сбили за ночь в регионах РФ

Кроме Белгорода и Курска: массированная атака на регионы РФ — сбито 117 дронов

14 августа 2024, 06:04
Фото: Изображение Midjourney
117 беспилотников сбили за ночь в регионах РФ

Ночью ВСУ атаковали сразу восемь российских регионов

Минувшей ночью ВСУ атаковали территорию России с помощью тактических ракет «Точка-У», четыре из которых сбили, и 117 БПЛА. Под ударом оказались не только Белгородская и Курская, но и Брянская, Воронежская, Нижегородская, Волгоградская, Орловская и Ростовская области. Главы сообщили о последствиях.
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СВО

Курск

Ночь для курян вновь выдалась неспокойная. Ракетную опасность объявляли три раза. В Минобороны сообщили, что над территорией региона сбили 37 беспилотников и четыре тактические ракеты «Точка-У». На данный момент о последствиях ничего не сообщалось.

Белгород

В Белгородской области ночью силы ПВО уничтожили 17 беспилотных летательных аппаратов. Есть пострадавший и разрушения.

Утром из-за атаки FPV-дрона на грузовой автомобиль сельхозпредприятия в Шебекино был ранен водитель. Его в тяжёлом состоянии с минно-взрывной травмой и ранением левого коленного сустава медики доставили в городскую больницу № 2 Белгорода.

Кроме того, повреждены два транспортных средства.

Также в Шебекино после нескольких атак БПЛА по многоэтажке в одной из квартир случился пожар и обрушение плит, повреждена система газоснабжения.

В селе Устинка Белгородского района после сброса боеприпаса с беспилотника сгорела летняя кухня на территории частного домовладения.

Воронеж

Ещё 37 БПЛА уничтожили над Воронежской областью. По предварительной информации, из мирных жителей никто не пострадал. Но есть разрушения.

Из-за падения обломков сбитых беспилотников повреждены несколько жилых и нежилых зданий, хозпостройки и транспорт. Также произошло возгорание сухой травы, но огонь удалось потушить.

Утром стало известно, что в результате атак пострадала коммунальная инфраструктура. Аварийная служба и комиссии по оценке ущерба приступят к работе после получения разрешения от оперативных служб.

Нижний Новгород, Волгоград и другие

Беспилотники ночью сбивали и над территориями других областей. На момент написания материала губернаторы не сообщали о последствиях или пострадавших.

В Нижегородской области сбили 11 БПЛА, девять — над Волгоградской, ещё три — над Брянской. Два дрона обнаружили и уничтожили в Орловской, один — в Ростовской областях.

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