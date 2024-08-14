Кроме Белгорода и Курска: массированная атака на регионы РФ — сбито 117 дронов

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
Ночь для курян вновь выдалась неспокойная. Ракетную опасность объявляли три раза. В Минобороны сообщили, что над территорией региона сбили 37 беспилотников и четыре тактические ракеты «Точка-У». На данный момент о последствиях ничего не сообщалось.
В Белгородской области ночью силы ПВО уничтожили 17 беспилотных летательных аппаратов. Есть пострадавший и разрушения.
Утром из-за атаки FPV-дрона на грузовой автомобиль сельхозпредприятия в Шебекино был ранен водитель. Его в тяжёлом состоянии с минно-взрывной травмой и ранением левого коленного сустава медики доставили в городскую больницу № 2 Белгорода.
Кроме того, повреждены два транспортных средства.
Также в Шебекино после нескольких атак БПЛА по многоэтажке в одной из квартир случился пожар и обрушение плит, повреждена система газоснабжения.
В селе Устинка Белгородского района после сброса боеприпаса с беспилотника сгорела летняя кухня на территории частного домовладения.
Ещё 37 БПЛА уничтожили над Воронежской областью. По предварительной информации, из мирных жителей никто не пострадал. Но есть разрушения.
Из-за падения обломков сбитых беспилотников повреждены несколько жилых и нежилых зданий, хозпостройки и транспорт. Также произошло возгорание сухой травы, но огонь удалось потушить.
Утром стало известно, что в результате атак пострадала коммунальная инфраструктура. Аварийная служба и комиссии по оценке ущерба приступят к работе после получения разрешения от оперативных служб.
Беспилотники ночью сбивали и над территориями других областей. На момент написания материала губернаторы не сообщали о последствиях или пострадавших.
В Нижегородской области сбили 11 БПЛА, девять — над Волгоградской, ещё три — над Брянской. Два дрона обнаружили и уничтожили в Орловской, один — в Ростовской областях.