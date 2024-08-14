Жителей ещё одного населённого пункта эвакуируют в Курской области

Врио губернатора Смирнов сообщил об эвакуации посёлка Глушково

Эвакуация приграничных районов Курской области продолжается. Временно исполняющий обязанности губернатора региона в своих социальных сетях сообщил о том, что жителей посёлка Глушково собираются организовано вывезти из населённого пункта по решению оперштаба.