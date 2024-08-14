Жителей ещё одного населённого пункта эвакуируют в Курской области

Posted Сегодня, 19:29
Published Сегодня, 19:29
Modified Сегодня, 19:31
Updated Сегодня, 19:31
Местных жителей посёлка Глушково Курской области эвакуируют в ближайшее время. Такое решение принял региональный оперативный штаб.
Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов, выезд жителей будут координировать представители силовых структур, военные, сотрудники местрой администрации и дружинники из Курского центра «Патриот».
Отметим, что сегодня эвакуированные жители Краснояружского района Белгородской области начали возвращаться домой. Официально власти об этом не объявляли, информацию сообщила директор пункта временного размещения в Старом Осколе.