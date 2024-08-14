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Published Сегодня, 19:29

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Updated Сегодня, 19:31

Врио губернатора Смирнов сообщил об эвакуации посёлка Глушково

Жителей ещё одного населённого пункта эвакуируют в Курской области

14 августа 2024, 19:29
Фото: Артём Черненко / bel.ru

Врио губернатора Смирнов сообщил об эвакуации посёлка Глушково

Эвакуация приграничных районов Курской области продолжается. Временно исполняющий обязанности губернатора региона в своих социальных сетях сообщил о том, что жителей посёлка Глушково собираются организовано вывезти из населённого пункта по решению оперштаба.

Местных жителей посёлка Глушково Курской области эвакуируют в ближайшее время. Такое решение принял региональный оперативный штаб.

Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов, выезд жителей будут координировать представители силовых структур, военные, сотрудники местрой администрации и дружинники из Курского центра «Патриот».

Отметим, что сегодня эвакуированные жители Краснояружского района Белгородской области начали возвращаться домой. Официально власти об этом не объявляли, информацию сообщила директор пункта временного размещения в Старом Осколе.

Будут ли вывозить белгородцев из ещё одного района, граничащего с Курской областью?
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Курская область#Эвакуация#Краснояружский район#Глушково
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