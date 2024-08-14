Восемь тысяч курян из приграничных районов сейчас живут ПВР

Posted Сегодня, 16:29
Published Сегодня, 16:29
Modified Сегодня, 16:31
Updated Сегодня, 16:31
Пункты временного размещения для курян, которые вынуждены были покинуть свои дома после прорыва ВСУ государственной границы, развернули в 11 регионах России. На настоящий момент насчитывает 143 таких пункта.
В них, по данным ведомства, сейчас находятся восемь тысяч курян. Более 2,5 тысяч из них — дети. Только за сегодняшний день 200 пострадавших граждан временно переселились в Московскую, Тверскую, Костромскую и Тульскую области.
Ещё более 35 тысяч беженцев готовы принять 450 ПВР по всей стране.