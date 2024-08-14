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Published Сегодня, 16:29

Modified Сегодня, 16:31

Updated Сегодня, 16:31

ПВР, фото тематическое

Восемь тысяч курян из приграничных районов сейчас живут ПВР

14 августа 2024, 16:29
Фото: 1MI
ПВР, фото тематическое

Более 2,5 тысяч беженцев из курского приграничья — дети

Большая часть жителей приграничных районов Курской области сейчас находится в ПВР, сообщили МЧС России. Людей эвакуируют не только в областные пункты временного размещения, но за пределами региона. С ними работают психологи и сотрудники социальных служб.
Сюжет
МЧС

Пункты временного размещения для курян, которые вынуждены были покинуть свои дома после прорыва ВСУ государственной границы, развернули в 11 регионах России. На настоящий момент насчитывает 143 таких пункта.

В них, по данным ведомства, сейчас находятся восемь тысяч курян. Более 2,5 тысяч из них — дети. Только за сегодняшний день 200 пострадавших граждан временно переселились в Московскую, Тверскую, Костромскую и Тульскую области.

Ещё более 35 тысяч беженцев готовы принять 450 ПВР по всей стране.

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#Валерия Колесникова#Общество#МЧС#Курская область#Пострадавшие#Дети#Переселение#Эвакуация#ВСУ#Пвр
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