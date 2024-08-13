Во всей Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА

Posted Сегодня, 19:39
Published Сегодня, 19:39
Modified Сегодня, 19:44
Updated Сегодня, 19:44
На всей территории Белгородской области объявлена опасность атаки беспилотными летательными аппаратами со стороны Украины. Сообщения об этом жители региона получили в 22:27 по московскому времени. В тексте сообщения попросили быть бдительными.
Такую же опасность объявили официально и в Курской области, а мониторинговые Telegram-каналы сообщили о возможной такой угрозе и в Ростовской области.
В 22:39 поступи неофициальные сообщения о большом количестве беспилотников, летящих на территорию Белгородской области. В ряде районов БПЛА уже сбили.