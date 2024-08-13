bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:39

Published Сегодня, 19:39

Modified Сегодня, 19:44

Updated Сегодня, 19:44

Во всей Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА

Во всей Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА

13 августа 2024, 19:39
Фото: Изображение Midjourney
Жители региона получили РСЧС-сообщения с просьбой сохранять бдительность.
Сюжет
ВСУ

На всей территории Белгородской области объявлена опасность атаки беспилотными летательными аппаратами со стороны Украины. Сообщения об этом жители региона получили в 22:27 по московскому времени. В тексте сообщения попросили быть бдительными.

Такую же опасность объявили официально и в Курской области, а мониторинговые Telegram-каналы сообщили о возможной такой угрозе и в Ростовской области.

В 22:39 поступи неофициальные сообщения о большом количестве беспилотников, летящих на территорию Белгородской области. В ряде районов БПЛА уже сбили.

Три хутора в Белгородской области были атакованы дронами ВСУ, есть пострадавший
Узнать подробнее
Читайте также:
ВСУ несколькими беспилотниками атаковали Шебекино: ранена женщина, произошёл пожарНе только Белгород и Курск: регионы Черноземья ночью пережили массированную атакуБеспилотник атаковал автобус «Агро-Белогорья»: один человек погиб, трое ранены
#Евгений Грицков#Белгородская область#Происшествия#Курская область#Ростовская область#ВСУ#Приграничье#СВО#Атака ВСУ#Опасность атаки беспилотниками
Подпишитесь
Белгородцы смогут вернуться в Краснояружский район уже завтра?
Сегодня, 16:36
Аптеки в Белгороде изменили режим работы. Причины назвали городские власти
Сегодня, 14:05
Получит ли экс-вице-губернатор Константин Полежаев помилование через год службы?
Сегодня, 12:24
Уволить — целая наука: что не так в увольнении десяти директоров школ Белгорода?
Сегодня, 12:00
Власти Белгорода с третьего раза нашли того, кто отремонтирует мост со смайлами
Сегодня, 14:49
Топ-100 богатых людей Белгородской области - 2024
Сегодня, 10:36