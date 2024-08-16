От ЕР в Курскую область направлено свыше 800 тонн гуманитарной помощи

Якушев сообщил, что большинство временных пунктов размещения обеспечивают все необходимые условия для комфортного проживания жителей. В Курске на сегодняшний день примерно 70 волонтеров из МГЕР и «Волонтёрской Роты», которые занимаются организацией потоков прибывающих, сортировкой и распределением гуманитарной помощи, а также обработкой заявок на получение помощи. Волонтеры приезжают со всех уголков России — от южных районов до Дальнего Востока, и их количество постоянно увеличивается.