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От ЕР в Курскую область направлено свыше 800 тонн гуманитарной помощи

От ЕР в Курскую область направлено свыше 800 тонн гуманитарной помощи

16 августа 2024, 09:24
Фото: ER.RU
Партия «Единая Россия» доставила в Курскую область более 800 тонн гуманитарного груза, необходимого для работы пунктов временного размещения (ПВР) и поддержки местных жителей, а также для восстановления жилья. Более 60 региональных отделений партии участвуют в этой гуманитарной миссии.

Эту информацию озвучил временно исполняющий обязанности секретаря генерального совета «Единой России» Владимир Якушев во время своего визита в Курскую область, сообщает newsnn.ru. Напоминаем, что с 7 августа партия начала отправку гуманитарной помощи в Курскую область для пострадавших граждан.

Владимир Якушев и врио главы Курской области, исполняющий обязанности секретаря Курского отделения «Единой России» Алексей Смирнов ознакомились с работой распределительного центра и обсудили текущие потребности ПВР.

Координацию работы распределительного центра осуществляют председатель регионального исполкома партии Евгений Маслов и глава «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

Якушев подчеркнул, что председатель партии Дмитрий Медведев на видеоконференции по ситуации в регионе 13 августа отметил готовность «Единой России» оперативно реагировать на потребности населения Курской области, и это уже происходит. У «Единой России» есть для этого вся необходимая инфраструктура и ресурсы.

Совместно с активистами «Единой России» и МГЕР Владимир Якушев доставил в два крупнейших пункта временного размещения холодильники, микроволновые печи, бытовую химию, фрукты и сладости для детей.

Якушев сообщил, что большинство временных пунктов размещения обеспечивают все необходимые условия для комфортного проживания жителей. В Курске на сегодняшний день примерно 70 волонтеров из МГЕР и «Волонтёрской Роты», которые занимаются организацией потоков прибывающих, сортировкой и распределением гуманитарной помощи, а также обработкой заявок на получение помощи. Волонтеры приезжают со всех уголков России — от южных районов до Дальнего Востока, и их количество постоянно увеличивается.

Жители Курской области также могут получить гуманитарную помощь в штабе общественной поддержки «Единой России». Гуманитарные грузы также поступают медикам региона, которые ранее получили РЭБ для установки на машины скорой помощи» Владимир Якушев передал в Курскую областную клиническую больницу рации, бытовую технику, продукты питания и питьевую воду.

На сайте ER.RU сообщается, что помощь от «Единой России» также оказывается жителям Рыльска, а МГЕР принимает участие в организации эвакуации граждан из обстреливаемого населенного пункта. По словам Якушева, главной задачей партии является поддержка граждан, и ЕР активно занимается этим с начала атак ВСУ на Курскую область.

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