«Откуда такая нелюбовь?» Шебекинцы удивлены разделению города на зоны для выплат

«Откуда такая нелюбовь к шебекинцам? Им труднее всего приходится. Зачем делить по улицам? Неужели трудно оказать всем помощь, тем более что федералы помогают. Что на тех улицах, которые вы не указали, не живут дети, беременные, старики и им помощь не нужна? Они не будут ходить по улицам, которые обстреливаются?» — интересуется белгородка.