«Откуда такая нелюбовь?» Шебекинцы удивлены разделению города на зоны для выплат

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
16 августа стало известно, что для шебекинцев, которые хотят на время уехать, вводят меру поддержки. Они могут переехать в ПВР или получить частичную компенсацию за аренду жилья — 20 тыс. или 40 тыс. рублей в месяц — в зависимости от состава семьи.
Однако в список попал не весь горокруг — только Новая Таволжанка, Муром и часть Шебекино. В список по городу попали несколько улиц.
Именно к этому решению у шебекинцев возникли вопросы.
«Откуда такая нелюбовь к шебекинцам? Им труднее всего приходится. Зачем делить по улицам? Неужели трудно оказать всем помощь, тем более что федералы помогают. Что на тех улицах, которые вы не указали, не живут дети, беременные, старики и им помощь не нужна? Они не будут ходить по улицам, которые обстреливаются?» — интересуется белгородка.
Ещё одна местная жительница отмечает, что улица, на которой она живёт, не раз подвергалась обстрелам, но в список в итоге не попала.
Вопросы есть и у жителей других населённых пунктов Шебекинского горокруга.
«Почему обошли с выплатами Нежеголь, Вознесеновку и Ржевку? Почему мы не можем снять жильё в другом городе? Прилёты, дроны летают, на работу невозможно ездить, в магазин сходить», — пишет ещё один комментатор.
Администрация Шебекинского горокруга ответила, что список населённых пунктов и улиц в Шебекино определял оперштаб на основе оперативной обстановки. Глава горокруга Владимир Жданов в свою очередь добавил, что в Шебекино «в перечень были включены те улицы, которые практически ежедневно подвергаются обстрелам».
Также на вопросы белгородцев ответил региональный оперштаб.
Силовыми структурами и службами совместно с управлением региональной безопасности области была составлена тепловая карта инцидентов, произошедших на территории Шебекинского городского округа. На основе проведённого анализа в решение оперативного штаба были включили указанные территории города Шебекино и сёла Муром и Новая Таволжанка. В случае изменения оперативной обстановки, будут приняты соответствующие решения, которые в кратчайшие сроки будут доведены до жителей.
оперштаб Белгородской области
Ранее сообщалось, что меру поддержки в виде частичной компенсации за аренду жилья вводят на три месяца.