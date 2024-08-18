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Последствия одной из атак ВСУ в Шебекино

«Откуда такая нелюбовь?» Шебекинцы удивлены разделению города на зоны для выплат

18 августа 2024, 06:47
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Последствия одной из атак ВСУ в Шебекино

Оперштаб разъяснил, как выбирали улицы в Шебекино для назначения выплат

В минувшую пятницу стало известно, что шебекинцы могут получить компенсацию за аренду жилья. Однако в списке на получение помощи был указан не весь город, а только некоторые улицы. У шебекинцев к этому решению появились вопросы. Ответили на них местные чиновники и региональный оперштаб.
Сюжет
Выплаты

16 августа стало известно, что для шебекинцев, которые хотят на время уехать, вводят меру поддержки. Они могут переехать в ПВР или получить частичную компенсацию за аренду жилья — 20 тыс. или 40 тыс. рублей в месяц — в зависимости от состава семьи.

Однако в список попал не весь горокруг — только Новая Таволжанка, Муром и часть Шебекино. В список по городу попали несколько улиц.

Именно к этому решению у шебекинцев возникли вопросы.

«Откуда такая нелюбовь к шебекинцам? Им труднее всего приходится. Зачем делить по улицам? Неужели трудно оказать всем помощь, тем более что федералы помогают. Что на тех улицах, которые вы не указали, не живут дети, беременные, старики и им помощь не нужна? Они не будут ходить по улицам, которые обстреливаются?» — интересуется белгородка.

Ещё одна местная жительница отмечает, что улица, на которой она живёт, не раз подвергалась обстрелам, но в список в итоге не попала.

Вопросы есть и у жителей других населённых пунктов Шебекинского горокруга.

«Почему обошли с выплатами Нежеголь, Вознесеновку и Ржевку? Почему мы не можем снять жильё в другом городе? Прилёты, дроны летают, на работу невозможно ездить, в магазин сходить», — пишет ещё один комментатор.

Администрация Шебекинского горокруга ответила, что список населённых пунктов и улиц в Шебекино определял оперштаб на основе оперативной обстановки. Глава горокруга Владимир Жданов в свою очередь добавил, что в Шебекино «в перечень были включены те улицы, которые практически ежедневно подвергаются обстрелам».

Также на вопросы белгородцев ответил региональный оперштаб.

Силовыми структурами и службами совместно с управлением региональной безопасности области была составлена тепловая карта инцидентов, произошедших на территории Шебекинского городского округа. На основе проведённого анализа в решение оперативного штаба были включили указанные территории города Шебекино и сёла Муром и Новая Таволжанка. В случае изменения оперативной обстановки, будут приняты соответствующие решения, которые в кратчайшие сроки будут доведены до жителей.
оперштаб Белгородской области

Ранее сообщалось, что меру поддержки в виде частичной компенсации за аренду жилья вводят на три месяца.

Шебекинцам и другим жителям белгородского приграничья предложат временно переехать
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