«Поправлюсь — сразу в Шебекино»: Гладков навестил старого знакомого в горбольнице №2

Как оказалось, среди белгородцев получивших ранения при обстрелах региона со стороны ВСУ есть, как сказал губернатор, его «старый знакомый», с которым он познакомился в июне 2023 года в Шебекино. Мужчину зовут Василий Иванович Малявко.