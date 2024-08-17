«Поправлюсь — сразу в Шебекино»: Гладков навестил старого знакомого в горбольнице №2

Posted Сегодня, 17:24
Published Сегодня, 17:24
Modified Сегодня, 17:26
Updated Сегодня, 17:26
Вячеслав Гладков сообщил, что в горбольнице №2 Белгорода остаётся 32 раненых мирных жителя. Шестеро находятся в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии, ещё 26 — находятся в профотделениях. Также глава рассказал, что пострадавшие в прошлую субботу белгородки идут на поправку. Их автомобиль попал под атаку БПЛА ВСУ, когда тот ехал перед машиной, в которой находился Гладков.
Как оказалось, среди белгородцев получивших ранения при обстрелах региона со стороны ВСУ есть, как сказал губернатор, его «старый знакомый», с которым он познакомился в июне 2023 года в Шебекино. Мужчину зовут Василий Иванович Малявко.
«Василий Иванович с другом купались в речке, воды в домах не было. Всё было отключено. Он наотрез отказывался покидать обстреливаемый город. А за сутки на Шебекино падало более 800 снарядов. Сейчас Василий Иванович с ранением в больнице. Но дух не сломлен. „Как только поправлюсь — сразу в Шебекино! Город оставлять нельзя!“. Вот такие люди живут и защищают свою родную землю. Кто как может! Кто-то — просто силой своего духа! На данный момент его состояние удовлетворительное, врачи обещают скоро мужчину выписать», — написал глава Белгородской области в своём Telegram-канале.