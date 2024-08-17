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Updated Сегодня, 17:26

Пострадавшие в горбольнице №2

«Поправлюсь — сразу в Шебекино»: Гладков навестил старого знакомого в горбольнице №2

17 августа 2024, 17:24
Фото: Социальные сети Вячеслава Гладкова
Пострадавшие в горбольнице №2

Среди пострадавших при обстрелах белгородцев оказался «старый знакомый» Гладкова

Глава Белгородской области посетил старого знакомого Василия Ивановича Малявко в горбольнице №2, который получил ранение при обстрелах ВСУ. Губернатор отметил его решимость после выздоровления вернуться в Шебекино, несмотря на опасность и обстановку.

Вячеслав Гладков сообщил, что в горбольнице №2 Белгорода остаётся 32 раненых мирных жителя. Шестеро находятся в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии, ещё 26 — находятся в профотделениях. Также глава рассказал, что пострадавшие в прошлую субботу белгородки идут на поправку. Их автомобиль попал под атаку БПЛА ВСУ, когда тот ехал перед машиной, в которой находился Гладков.

Как оказалось, среди белгородцев получивших ранения при обстрелах региона со стороны ВСУ есть, как сказал губернатор, его «старый знакомый», с которым он познакомился в июне 2023 года в Шебекино. Мужчину зовут Василий Иванович Малявко.

«Василий Иванович с другом купались в речке, воды в домах не было. Всё было отключено. Он наотрез отказывался покидать обстреливаемый город. А за сутки на Шебекино падало более 800 снарядов. Сейчас Василий Иванович с ранением в больнице. Но дух не сломлен. „Как только поправлюсь — сразу в Шебекино! Город оставлять нельзя!“. Вот такие люди живут и защищают свою родную землю. Кто как может! Кто-то — просто силой своего духа! На данный момент его состояние удовлетворительное, врачи обещают скоро мужчину выписать», — написал глава Белгородской области в своём Telegram-канале.
Пострадавшие в горбольнице №2Пострадавшие в горбольнице №2
Пострадавшие в горбольнице №2Пострадавшие в горбольнице №2
Пострадавшие в горбольнице №2Пострадавшие в горбольнице №2
Пострадавшие в горбольнице №2Пострадавшие в горбольнице №2
Пострадавшие в горбольнице №2Пострадавшие в горбольнице №2
Пострадавшие в горбольнице №2
Фото: Социальные сети Вячеслава Гладкова
В горбольнице №2 Белгорода остаётся 32 мирных жителя, пострадавших при обстрелах ВСУ
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