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Published Сегодня, 16:27

Modified Сегодня, 16:29

Updated Сегодня, 16:29

Губернатор помогает пострадавшей забраться в машину скорой помощи

Дрон ВСУ атаковал машину, ехавшую перед автомобилем Гладкова в Белгородской области

10 августа 2024, 16:27
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Губернатор помогает пострадавшей забраться в машину скорой помощи

Две женщины пострадали в результате атаки БПЛА на авто в Грайворонском округе

«В Грайворонском городском округе перед нами произошла атака на автомобиль», — сообщил губернатор. Раненых сейчас доставляют в больницу. Дроны атаковали ещё два населённых пункта региона. Также появились подробности о последствиях после двух обстрелов в Шебекино. Там пострадал местный житель.

В результате атаки украинских дронов на муниципалитет у одной женщины черепно-мозговая травма и осколочное ранение плеча, а у другой — осколочные ранения спины. Сейчас медики доставляют их на машине скорой помощи в в городскую больницу №2 Белгорода.

Беспилотники также атаковали припаркованную в селе Коновалово Волоконовского района машину. Транспорт получил повреждения, пострадал и стоящий неподалёку молоковоз.

В посёлке Политотдельский Белгородского района беспилотный летательный аппарат напал на легковое авто. В результате взрыва дрона машина также получила повреждения.

ВСУ также дважды обстреляли город Шебекино. В результате одной из атак минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги получил местный житель. Сейчас скорая доставляет его в городскую больницу №2 Белгорода.

В трёх многоэтажках повреждены окна и фасады. В трёх частных домах выбиты стёкла, повреждены кровли, фасады и перебита газовая труба.

Отметим, что местные практически сразу начали делиться кадрами последствий. Ракетную опасность в городе объявили позже, чем местные каналы стали сообщать о «прилётах».

Напомним, что сегодня пострадала ещё одна мирная жительница в Шебекино.

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