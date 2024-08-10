Дрон ВСУ атаковал машину, ехавшую перед автомобилем Гладкова в Белгородской области

Posted Сегодня, 16:27
Published Сегодня, 16:27
Modified Сегодня, 16:29
Updated Сегодня, 16:29
В результате атаки украинских дронов на муниципалитет у одной женщины черепно-мозговая травма и осколочное ранение плеча, а у другой — осколочные ранения спины. Сейчас медики доставляют их на машине скорой помощи в в городскую больницу №2 Белгорода.
Беспилотники также атаковали припаркованную в селе Коновалово Волоконовского района машину. Транспорт получил повреждения, пострадал и стоящий неподалёку молоковоз.
В посёлке Политотдельский Белгородского района беспилотный летательный аппарат напал на легковое авто. В результате взрыва дрона машина также получила повреждения.
ВСУ также дважды обстреляли город Шебекино. В результате одной из атак минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги получил местный житель. Сейчас скорая доставляет его в городскую больницу №2 Белгорода.
В трёх многоэтажках повреждены окна и фасады. В трёх частных домах выбиты стёкла, повреждены кровли, фасады и перебита газовая труба.
Отметим, что местные практически сразу начали делиться кадрами последствий. Ракетную опасность в городе объявили позже, чем местные каналы стали сообщать о «прилётах».
Напомним, что сегодня пострадала ещё одна мирная жительница в Шебекино.