Дрон ВСУ атаковал машину, ехавшую перед автомобилем Гладкова в Белгородской области

Две женщины пострадали в результате атаки БПЛА на авто в Грайворонском округе

«В Грайворонском городском округе перед нами произошла атака на автомобиль», — сообщил губернатор. Раненых сейчас доставляют в больницу. Дроны атаковали ещё два населённых пункта региона. Также появились подробности о последствиях после двух обстрелов в Шебекино. Там пострадал местный житель.