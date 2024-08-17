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Пострадавшие 10 августа в Грайворонском горокруге

Вячеслав Гладков навестил пострадавших от дрона белгородок, ехавших перед его авто

17 августа 2024, 16:57
Фото: Социальные сети Вячеслава Гладкова
Пострадавшие 10 августа в Грайворонском горокруге
В горбольнице №2 Белгорода находятся женщины, пострадавшие от атаки дрона в Грайворонском горокруге 10 августа, их состояние стабилизировалось, у одной осколочное ранение, у другой акубаротравма, но они скоро будут выписаны; глава области посетил пострадавших и заверил, что с ними все в порядке.

В числе остающихся в горбольнице №2 Белгорода — женщины, которые пострадали 10 августа, когда дрон ВСУ атаковал машину в Грайворонском горокруге. Автомобиль пострадавших двигался перед автомобилем, в котором находился Вячеслав Гладков.

Глава области посетил пострадавших в горбольнице №2. Он сообщил, что с белгородками всё в порядке:

«У Анжелы Валерьевны — осколочное ранение подлопаточной области, а у Галины Николаевны — акубаротравма, острая двусторонняя сенсо-невральная тугоухость. К счастью, всё обошлось. Врачи говорят, что динамика у женщин положительная. В ближайшее время планируется выписка».
Пострадавшие в Грайворонском горокруге 10 августа женщиныПострадавшие в Грайворонском горокруге 10 августа женщины
Пострадавшие в Грайворонском горокруге 10 августа женщиныПострадавшие в Грайворонском горокруге 10 августа женщины
Пострадавшие в Грайворонском горокруге 10 августа женщиныПострадавшие в Грайворонском горокруге 10 августа женщины
Пострадавшие в Грайворонском горокруге 10 августа женщиныПострадавшие в Грайворонском горокруге 10 августа женщины
Пострадавшие в Грайворонском горокруге 10 августа женщиныПострадавшие в Грайворонском горокруге 10 августа женщины
Пострадавшие в Грайворонском горокруге 10 августа женщины
Фото: Социальные сети Вячеслава Гладкова

Также в профотделениях медучреждения остаётся 26 человек. Кроме того, шестеро пострадавших белгородцев в тяжёлом и крайне тяжёлом состояниях остаются в реанимации.

В горбольнице №2 Белгорода остаётся 32 мирных жителя, пострадавших при обстрелах ВСУ
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