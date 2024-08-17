Вячеслав Гладков навестил пострадавших от дрона белгородок, ехавших перед его авто

В горбольнице №2 Белгорода находятся женщины, пострадавшие от атаки дрона в Грайворонском горокруге 10 августа, их состояние стабилизировалось, у одной осколочное ранение, у другой акубаротравма, но они скоро будут выписаны; глава области посетил пострадавших и заверил, что с ними все в порядке.

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