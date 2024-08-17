Вячеслав Гладков навестил пострадавших от дрона белгородок, ехавших перед его авто

Posted Сегодня, 16:57
Published Сегодня, 16:57
Modified Сегодня, 16:59
Updated Сегодня, 16:59
В числе остающихся в горбольнице №2 Белгорода — женщины, которые пострадали 10 августа, когда дрон ВСУ атаковал машину в Грайворонском горокруге. Автомобиль пострадавших двигался перед автомобилем, в котором находился Вячеслав Гладков.
Глава области посетил пострадавших в горбольнице №2. Он сообщил, что с белгородками всё в порядке:
«У Анжелы Валерьевны — осколочное ранение подлопаточной области, а у Галины Николаевны — акубаротравма, острая двусторонняя сенсо-невральная тугоухость. К счастью, всё обошлось. Врачи говорят, что динамика у женщин положительная. В ближайшее время планируется выписка».
Также в профотделениях медучреждения остаётся 26 человек. Кроме того, шестеро пострадавших белгородцев в тяжёлом и крайне тяжёлом состояниях остаются в реанимации.