В горбольнице №2 Белгорода остаётся 32 мирных жителя, пострадавших при обстрелах ВСУ

В горбольнице №2 областного центра на данный момент остаётся 32 пострадавших при обстрелах ВСУ белгородцев. Среди них в тяжёлом и крайне тяжком состоянии находятся шестеро. Медики предоставляют и оказывают им медицинскую помощь — люди всё ещё остаются в реанимации. Оставшиеся 26 раненых мирных жителей находятся в профильных отделениях горбольницы №2 Белгорода. Об этом рассказал в своих социальных сетях Вячеслав Гладков.