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Пострадавшие

В горбольнице №2 Белгорода остаётся 32 мирных жителя, пострадавших при обстрелах ВСУ

17 августа 2024, 16:19
Фото: Социальные сети Вячеслава Гладкова
Пострадавшие
В горбольнице №2 областного центра пребывают 32 пострадавших от обстрелов ВСУ белгородцев, из которых шестеро находятся в тяжелом и крайне тяжелом состояниях, оставаясь в реанимации, а оставшиеся 26 получают медицинскую помощь в профильных отделениях.

В горбольнице №2 областного центра на данный момент остаётся 32 пострадавших при обстрелах ВСУ белгородцев. Среди них в тяжёлом и крайне тяжком состоянии находятся шестеро. Медики предоставляют и оказывают им медицинскую помощь — люди всё ещё остаются в реанимации. Оставшиеся 26 раненых мирных жителей находятся в профильных отделениях горбольницы №2 Белгорода. Об этом рассказал в своих социальных сетях Вячеслав Гладков.

Пострадавшие белгородцыПострадавшие белгородцы
Пострадавшие белгородцыПострадавшие белгородцы
Пострадавшие белгородцы
Фото: Социальные сети Вячеслава Гладкова

Сегодня при обстреле Шебекинского горокруга ранения получили трое мирных жителей. Все получили медицинскую помощь и отправлены на амбулаторное лечение.

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