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БПЛА

Дроны ВСУ атаковали четыре села и посёлка Белгородской области, пострадавших нет

17 августа 2024, 13:41
Фото: Изображение Midjourney
БПЛА
В результате атак на четыре муниципалитета области повреждены домовладения, инфраструктурный объект, автомобили, а также линия электропередачи, что привело к частичному отключению света. Аварийные службы уже приступили к ликвидации последствий. Пострадавших нет.
Сюжет
Обстрел

В Белгородском районе посёлок Политотдельский атаковал дрон-камикадзе ВСУ. Обошлось без пострадавших, однако при взрыве частично пострадал навес инфраструктурного объекта и загорелась сухая трава. Пожар самостоятельно ликвидировали сотрудники предприятия.

В Коновалово Волоконовского района БПЛА сбросил во двор ИЖС взрывное устройство. Из-за детонации разбиты стёкла веранды дома. Кроме того, осколки повредили кузов и стекло легкового автомобиля. Также без пострадавших.

Ещё один FPV-дрон атаковал в Валуйском горокруге село Старый Хутор, в результате чего повреждения зафиксированы в частном домовладении — посечены кровля и остекление. Пострадавших нет.

Кровлю и забор частного дома посекло осколками в селе Нежеголь Шебекинского городского округа. Кроме того, в пригороде Шебекино повреждена линия электропередачи. Без света частично остались Ржевка, Нежеголь и Вознесеновка. Без раненых и погибших.

Ранее стало известно, что за прошедшие сутки ВСУ нанесли удар по Белгородской области с помощью более 140 боеприпасов, 22 беспилотников. Под огонь попали семь муниципалитетов региона.

147 боеприпасов, 22 БПЛА: за сутки ВСУ обстреляли 30 белгородских населённых пунктов
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#Татьяна Лукащева#Белгородская область#Белгород#Обстрел#Повреждения#Дрон#БПЛА
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