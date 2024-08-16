Шебекинцам и другим жителям белгородского приграничья предложат временно переехать

Posted Сегодня, 17:36
Published Сегодня, 17:36
Modified Сегодня, 17:42
Updated Сегодня, 17:42
Людям, которые не хотят оставаться дома и хотят временно уехать, помогут с размещением в ПВР или частично компенсируют съём жилья на 20 тысяч и на 40 тысяч рублей — для многодетных семей. Эта мера поддержки будет действовать три месяца. Власти надеются, что за этот период обстановка стабилизируются и белгородцы смогут вернуться домой.
Мера затронет жителей следующих населённых пунктов:
В Шебекинском округе часть города Шебекино (та его часть, которая регулярно подвергается обстрелам: пер. Ильина, пер. Рабочий, ул. Шумилова № 1, 1а, 1б, 2, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ул. Берёзина, ул. Будённого, ул. Верхняя, ул. Володарского, ул. Волчанская, ул. Дзержинского, ул. Докучаева, ул. Дружбы, ул. Есенина, ул. Железнодорожная, ул. Ильина, ул. Калинина, ул. Кооперативная, ул. Ленина — нечётная сторона от 43 до 111б и чётная сторона от 58 до 96, ул. Лермонтова, ул. Лесная, ул. Лихачёва, ул. Мичурина, ул. Московская, ул. Надежды, ул. Народная, ул. Нежегольское шоссе, ул. Николая Островского, ул. Новая, ул. Парковая, ул. Пролетарская, ул. Рабочая, ул. Славянская, ул. Совхозная, ул. Сурнева, ул. Тенистая, ул. Тимирязева, ул. Титова, ул. Титовский бор, ул. Тургенева, ул. Фрунзе, ул. Харьковская 55 а, 55б, 55 в, 56, 58, 60, 62, 64, ул. Циолковского, ул. Чкалова, ул. Шолохова, ул. Юбилейная, ул. Южная). И полностью сёла Муром и Новая Таволжанка.
В Белгородском районе — сёла Ясные Зори, Устинка, Лозовое и хутор Церковный. В Грайворонском округе — сёла Пороз, Дроновка и Мокрая Орловка. В Краснояружском районе — Вязовое, Репяховка и Графовка.
Также из пяти населённых пунктов людей выселят и в сёла и посёлки закроют въезд. Это коснётся населённых пунктов Новостроевка-Вторая, Совхозный, Доброполье и Казачок в Грайворонском округе и села Новопетровка в Валуйском округе. Будет закрыт и въезд в Колотиловку в Краснояружском районе. Прописанные там жители получат выплаты в 15 тысяч рублей.