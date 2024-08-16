Шебекинцам и другим жителям белгородского приграничья предложат временно переехать

Людям, которые не хотят оставаться дома и хотят временно уехать, помогут с размещением в ПВР или частично компенсируют съём жилья на 20 тысяч и на 40 тысяч рублей — для многодетных семей. Эта мера поддержки будет действовать три месяца. Власти надеются, что за этот период обстановка стабилизируются и белгородцы смогут вернуться домой.