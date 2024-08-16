ЦБ призвал банки простить долг по ипотеке белгородцам, чьё жильё было разрушено

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Квартиры и дома нередко становятся целью для дронов в приграничье, также они могут пострадать в результате обстрелов. Иногда выявляют небольшие повреждения, но бывают и полные разрушения. При этом нередко страдает жильё, взятое в ипотеку.
Центробанк призывает кредиторов поддержать ипотечников из трёх приграничных регионов: Белгородской, Брянской и Курской областей. Если жильё полностью разрушено, банкам стоит рассмотреть возможность полного прощения долга, считают в ЦБ.
Если дом или квартира повреждены частично и их можно восстановить, то кредиторам рекомендуется освободить ипотечников от уплаты платежей сроком на год без начисления процентов.
Кроме того, долг призывают частично или полностью списать «в особо тяжёлых жизненных ситуациях». О чём именно идёт речь, не уточняется.
Также ЦБ призывает банки рассматривать заявления о реструктуризации, поступившие от жителей приграничья, в кратчайшие сроки. При этом она не должна ухудшать кредитную историю заёмщика.
Ранее белгородцам напомнили о возможности взять «кредитные каникулы».