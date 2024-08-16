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Published Сегодня, 13:36

Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

ЦБ призвал банки лояльнее относиться к заёмщикам из приграничных регионов

ЦБ призвал банки простить долг по ипотеке белгородцам, чьё жильё было разрушено

16 августа 2024, 13:36
Фото: 1MI
ЦБ призвал банки лояльнее относиться к заёмщикам из приграничных регионов

Банк России рекомендовал кредиторам поддержать ипотечников из приграничья

Из-за обстрелов и атак дронов разрушается жильё мирного населения. В некоторых случаях это квартиры и дома, взятые в ипотеку. Центробанк призывает кредиторов поддержать заёмщиков, а в некоторых случаях — простить долг.
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Ипотека

Квартиры и дома нередко становятся целью для дронов в приграничье, также они могут пострадать в результате обстрелов. Иногда выявляют небольшие повреждения, но бывают и полные разрушения. При этом нередко страдает жильё, взятое в ипотеку.

Центробанк призывает кредиторов поддержать ипотечников из трёх приграничных регионов: Белгородской, Брянской и Курской областей. Если жильё полностью разрушено, банкам стоит рассмотреть возможность полного прощения долга, считают в ЦБ.

Если дом или квартира повреждены частично и их можно восстановить, то кредиторам рекомендуется освободить ипотечников от уплаты платежей сроком на год без начисления процентов.

Кроме того, долг призывают частично или полностью списать «в особо тяжёлых жизненных ситуациях». О чём именно идёт речь, не уточняется.

Также ЦБ призывает банки рассматривать заявления о реструктуризации, поступившие от жителей приграничья, в кратчайшие сроки. При этом она не должна ухудшать кредитную историю заёмщика.

Ранее белгородцам напомнили о возможности взять «кредитные каникулы».

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#Инна Рогова#Белгородская область#Экономика#Курская область#Ипотека#Цб#Новости Белгорода#Банк россии#Банки#Брянская область#Белгород#Приграничье#Списание долга
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