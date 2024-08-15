В Минобороны каждую неделю будут обсуждать военную безопасность Белгородской области

Координационный совет по приграничью создали в Минобороны РФ

Совет создали по указу министра обороны Андрея Белоусова. Не реже одного раза в неделю участники будут обсуждать вопросы военной безопасности трёх регионов: Белгородской, Курской и Брянской областей. Белоусов добавил, что ждёт оперативные и правдивые доклады из приграничья.