В Минобороны каждую неделю будут обсуждать военную безопасность Белгородской области

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
В Минобороны РФ создан координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных территорий: Белгородской, Брянской и Курской областей. Об этом стало известно 15 августа. Совет создан по приказу главы военного ведомства Андрея Белоусова.
В его состав вошли профильные заместители министра обороны, главы органов военного управления, представители Генштаба, губернаторы регионов.
По словам Белоусова, цель создания координационного совета — повысить эффективность обеспечения группировок войск, решающих задачи прикрытия госграницы.
Совет будет отвечать за выполнение нескольких задач:
Координационный совет будет собираться регулярно по мере необходимости, но не реже одного раза в неделю.
«Будем решать вопросы быстро и без проволочек. Рассчитываю, что информация с мест будет докладываться в рамках совета оперативно и правдиво», — добавил Белоусов.
Напомним, что отдельно в Минобороны сегодня, 15 августа, обсудили обстановку в Белгородской области.
Кроме того, в Белгородской области повысили уровень ЧС с регионального до федерального.