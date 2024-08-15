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Posted Сегодня, 16:14

Published Сегодня, 16:14

Modified Сегодня, 16:17

Updated Сегодня, 16:17

Координационный совет по вопросам военной безопасности создан в Минобороны РФ

В Минобороны каждую неделю будут обсуждать военную безопасность Белгородской области

15 августа 2024, 16:14
Фото: 1MI
Координационный совет по вопросам военной безопасности создан в Минобороны РФ

Координационный совет по приграничью создали в Минобороны РФ

Совет создали по указу министра обороны Андрея Белоусова. Не реже одного раза в неделю участники будут обсуждать вопросы военной безопасности трёх регионов: Белгородской, Курской и Брянской областей. Белоусов добавил, что ждёт оперативные и правдивые доклады из приграничья.

В Минобороны РФ создан координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных территорий: Белгородской, Брянской и Курской областей. Об этом стало известно 15 августа. Совет создан по приказу главы военного ведомства Андрея Белоусова.

В его состав вошли профильные заместители министра обороны, главы органов военного управления, представители Генштаба, губернаторы регионов.

По словам Белоусова, цель создания координационного совета — повысить эффективность обеспечения группировок войск, решающих задачи прикрытия госграницы.

Совет будет отвечать за выполнение нескольких задач:

  • обеспечение востребованным вооружением и техникой, средствами поражения;
  • обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия при наращивании войск и сил в случае нарастания или реализации угрозы прорыва госграницы;
  • обеспечение инженерного обустройства территорий регионов;
  • военно-медицинское обеспечение;
  • содействие гражданским властям в эвакуации населения, налаживание своевременного информирования и обеспечение защиты в рамках этих процессов;
  • дополнительные меры по обеспечению защиты гражданского населения и инфраструктуры от атак БПЛА и обстрелов.

Координационный совет будет собираться регулярно по мере необходимости, но не реже одного раза в неделю.

«Будем решать вопросы быстро и без проволочек. Рассчитываю, что информация с мест будет докладываться в рамках совета оперативно и правдиво», — добавил Белоусов.

Напомним, что отдельно в Минобороны сегодня, 15 августа, обсудили обстановку в Белгородской области.

Министр обороны Белоусов заслушал доклад по обеспечению безопасности белгородцев
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