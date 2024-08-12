Полежаев подписал контракт с Минобороны: в суде прозвучало последнее слово

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Published Сегодня, 07:57
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В Октябрьском районном суде прозвучало последнее слово Константина Полежаева. Напомним, что его обвиняют в получении взятки. Бывший вице-губернатор рассказал, что признаёт вину и готов понести наказание. Но при этом размер взятки он не считает правильно посчитанным.
«Я признаю вину, и понимаю, что заслуживаю наказания, и не боюсь понести за это ответственность. Как и, собственно, не боюсь отдать жизнь за свою страну и своих близких», — объясняет вице-губернатор.
После этого, Полежаев заявил, что подписал контракт на военную службу с Министерством обороны РФ. По словам чиновника, этот факт является существенным для вынесения решения судом.
«Не имеет значения, какое наказание мне придется отбывать в виде лишение свободы, поскольку я готов пожертвовать не только свободой, но и собственной жизнью», — объявил Полежаев.
Все подробности о деле бывшего заместителя губернатора и репортажи с заседаний суда можно изучить в сюжете Бел.Ру.