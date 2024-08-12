Полежаев подписал контракт с Минобороны: в суде прозвучало последнее слово

В Октябрьском районном суде прозвучало последнее слово Константина Полежаева. Напомним, что его обвиняют в получении взятки. Бывший вице-губернатор рассказал, что признаёт вину и готов понести наказание. Но при этом размер взятки он не считает правильно посчитанным.