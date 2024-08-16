Количество пострадавших при обстрелах Шебекино увеличилось до семи человек

Во время этой атаки осколки посекли фасад торгового объекта. При предыдущих двух обстрелах пробиты балконы и плита перекрытия в одной из квартир МКД, у «Газели» пострадало боковое стекло, в частном доме выбило окна и повредило забор с легковым авто, на территории ещё одного домовладения посекло ограждение.