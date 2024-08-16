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Published Сегодня, 13:42

Modified Сегодня, 13:44

Updated Сегодня, 13:44

Ещё два человека получили ранения при обстреле Шебекино

Количество пострадавших при обстрелах Шебекино увеличилось до семи человек

16 августа 2024, 13:42
Фото: Изображение Midjourney

Ещё два человека получили ранения при обстреле Шебекино

Город Шебекино в третий раз попал под обстрел ВСУ. На этот раз ранения получили ещё два человека: одного госпитализировали, другого отпустили на амбулаторное лечение. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Двое жителей Шебекино получили ранения во время очередного обстрела. Один мужчина с осколочным ранением ноги самостоятельно обратился в горбольницу № 2 Белгорода. В настоящее время ему оказывают необходимую помощь.

В результате сброса взрывного устройства с БПЛА другой мужчина получил осколочное ранение локтевого сустава. Он самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ, где ему оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

Во время этой атаки осколки посекли фасад торгового объекта. При предыдущих двух обстрелах пробиты балконы и плита перекрытия в одной из квартир МКД, у «Газели» пострадало боковое стекло, в частном доме выбило окна и повредило забор с легковым авто, на территории ещё одного домовладения посекло ограждение.

Кроме того, зафиксировали обрывы на линии электропередачи, из-за чего часть города осталась без света.

Отметим, что вчера, 15 августа, при утренней атаке на Шебекино ранения получили двое мирных жителей и двое фельдшеров скорой помощи, которые приехали на вызов к пострадавшим. Чуть позже под огонь попал ещё один житель Шебекино.

Появились подробности утренней атаки ВСУ на медиков в Шебекино
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