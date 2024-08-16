Количество пострадавших при обстрелах Шебекино увеличилось до семи человек

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Двое жителей Шебекино получили ранения во время очередного обстрела. Один мужчина с осколочным ранением ноги самостоятельно обратился в горбольницу № 2 Белгорода. В настоящее время ему оказывают необходимую помощь.
В результате сброса взрывного устройства с БПЛА другой мужчина получил осколочное ранение локтевого сустава. Он самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ, где ему оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение.
Во время этой атаки осколки посекли фасад торгового объекта. При предыдущих двух обстрелах пробиты балконы и плита перекрытия в одной из квартир МКД, у «Газели» пострадало боковое стекло, в частном доме выбило окна и повредило забор с легковым авто, на территории ещё одного домовладения посекло ограждение.
Кроме того, зафиксировали обрывы на линии электропередачи, из-за чего часть города осталась без света.
Отметим, что вчера, 15 августа, при утренней атаке на Шебекино ранения получили двое мирных жителей и двое фельдшеров скорой помощи, которые приехали на вызов к пострадавшим. Чуть позже под огонь попал ещё один житель Шебекино.