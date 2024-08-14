Гладкову не понравилась работа кол-центра по вопросам повреждений из-за атак ВСУ

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил Шебекино и осмотрел повреждённый при утренней атаке многоквартирный дом. Известно, что в результате взрыва разрушены плиты перекрытий двух этажей в третьем подъезде. В доме проведут экспертизу, после которой приступят к восстановительным работам. Также в МКД отключили электричество, газ и воду, но их пообещали вернуть уже в ближайшее время.
В ходе посещения города Гладков обсудил с жильцами основные вопросы, в числе которых были и выплаты, положенные только людям с пропиской в повреждённых квартирах. Глава региона отметил, что в прошлом году они сталкивались с подделкой документов, из-за чего приходилось возбуждать уголовные дела. Теперь такого опыта хотят избежать, поэтому и сделали выплаты только для людей с пропиской. Однако с семьями продолжают работать индивидуально, заверил губернатор.
Гладков также отметил плохую работу операторов кол-центра, которые должны помогать пострадавшим жителям с их вопросами. Он решил, что их подход к работе необходимо поменять.
«Оператор не представился, порядок вопросов, которые он мне задавал, был нелогичным. Понимаем, с чем это связано: в последнее время у нас в Шебекино постоянно увеличивается количество пострадавших и разрушений. Объём задач большой. Сотрудники администрации стараются, но подход к работе нужно пересмотреть», — отметил Гладков.