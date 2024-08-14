Гладкову не понравилась работа кол-центра по вопросам повреждений из-за атак ВСУ

В ходе посещения города Гладков обсудил с жильцами основные вопросы, в числе которых были и выплаты, положенные только людям с пропиской в повреждённых квартирах. Глава региона отметил, что в прошлом году они сталкивались с подделкой документов, из-за чего приходилось возбуждать уголовные дела. Теперь такого опыта хотят избежать, поэтому и сделали выплаты только для людей с пропиской. Однако с семьями продолжают работать индивидуально, заверил губернатор.