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Published Сегодня, 19:26

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Updated Сегодня, 19:28

При утренней атаке ВСУ в Шебекино пострадали двое медиков

Появились подробности утренней атаки ВСУ на медиков в Шебекино

15 августа 2024, 19:26
Фото: страница Алексея Жирова в соцсети
При утренней атаке ВСУ в Шебекино пострадали двое медиков

Глава белгородской скорой Жиров: раненые фельдшеры скоро вернутся в строй

Бригада скорой помощи отправилась на вызов, когда узнала о том, что при атаке на многоквартирный дом пострадали двое мирных жителей. Уже на месте произошёл повторный удар, рассказал глава областной станции скорой помощи Алексей Жиров.

Утром 15 августа ВСУ атаковали беспилотником многоквартирный дом в Шебекино. Поступила информация, что ранены двое мирных жителей.

На место выехала бригада скорой помощи, в том числе фельдшеры Александр и Юлия. После того, как медики приступили к работе, произошла повторная атака.

«Нельзя представить, чтобы оператор дронов ВСУ не видел, что на месте медики. Он не мог не видеть, что атака произошла по жилому дому. Это настоящая террористическая атака на мирных жителей», — заявил глава областной станции скорой помощи Алексей Жиров.

Медики получили травмы. Однако Жиров заявил, что скоро они должны вернуться в строй.

Также глава областной скорой добавил, что белгородские медики продолжат оказывать помощь мирным жителям при любых обстоятельствах.

Напомним, что всего при атаках ВСУ за сегодняшний день пострадали десять мирных жителей: пятеро в Шебекино, пятеро — в Грайворонском горокруге.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Пострадавшие#Шебекино#Скорая помощь#Белгород#Алексей Жиров#Приграничье#Фельдшеры#СВО#Атака ВСУ#Дроны
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