Появились подробности утренней атаки ВСУ на медиков в Шебекино

«Нельзя представить, чтобы оператор дронов ВСУ не видел, что на месте медики. Он не мог не видеть, что атака произошла по жилому дому. Это настоящая террористическая атака на мирных жителей», — заявил глава областной станции скорой помощи Алексей Жиров.