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Губернатор Орловской области опроверг слухи о прорыве украинской ДРГ

ДРГ прорвалась дальше приграничья? Губернатор прокомментировал слухи из Сети

16 августа 2024, 12:41
Фото: 1MI

Губернатор Орловской области опроверг слухи о прорыве украинской ДРГ

Информация о прорыве украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Орловской области оказалась фейком. Об этом сообщили в «Орелtimes» со ссылкой на губернатора Андрея Клычкова.
Сюжет
Фейк

Губернатор Орловской области Андрей Клычков опроверг слухи, распространяемые в соцсетях, о том, что на территории региона действует диверсионно-разведывательная группа. Он назвал эти сведения фейком.

Подобная информация распространяется в социальных сетях уже несколько дней.

«Опять очередная волна о том, что в Ливнах, Ливенском районе рассылают сообщения якобы о том, что там обнаружили диверсионно-разведывательную группу. Мы перепроверили и вчера, и сегодня. Безусловно, это фейки. Может, кто-то по наивности их распространяет, а может — специально. Мы прекрасно понимаем, что враг будет сеять панику. Так что не ведитесь на эти провокации — спокойно живём и работаем», — заявил Клычков.

Он также сообщил, что все силовые структуры находятся в состоянии повышенной готовности, а сообщения о возможной угрозе не подтвердились.

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