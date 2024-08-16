ДРГ прорвалась дальше приграничья? Губернатор прокомментировал слухи из Сети

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Губернатор Орловской области Андрей Клычков опроверг слухи, распространяемые в соцсетях, о том, что на территории региона действует диверсионно-разведывательная группа. Он назвал эти сведения фейком.
Подобная информация распространяется в социальных сетях уже несколько дней.
«Опять очередная волна о том, что в Ливнах, Ливенском районе рассылают сообщения якобы о том, что там обнаружили диверсионно-разведывательную группу. Мы перепроверили и вчера, и сегодня. Безусловно, это фейки. Может, кто-то по наивности их распространяет, а может — специально. Мы прекрасно понимаем, что враг будет сеять панику. Так что не ведитесь на эти провокации — спокойно живём и работаем», — заявил Клычков.
Он также сообщил, что все силовые структуры находятся в состоянии повышенной готовности, а сообщения о возможной угрозе не подтвердились.