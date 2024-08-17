Сестра мальчика, пострадавшего на детплощадке в Шебекино, попросила помощи у Гладкова

Posted Сегодня, 17:53
Published Сегодня, 17:53
Modified Сегодня, 17:55
Updated Сегодня, 17:55
Один из пострадавших детей, которые находились на детской площадке в одном из дворов МКД Шебекино во время атаки дрона ВСУ, остаётся на лечении в детской клинической больнице Белгорода. Мальчика зовут Дима. Вместе с ним при детонации взрывного устройства было ещё четверо мальчишек.
«Вчера, на улице в Белгороде ко мне подошла его старшая сестра и попросила помочь брату с реабилитацией. Очень переживает. Сегодня обо всём и подробно проговорили с родителями. Они ждали меня в больнице. Желаю Диме поскорее пойти на поправку. Но главный врач больницы Ирина Владимировна Кизилова сказала, что у Димы — положительная динамика и он готовится к выписке», — заявил Вячеслав Гладков в своих социальных сетях.
11 июля, в день трагедии, пятерым мальчишкам в Шебекино живущий в соседнем доме врач оказал первую помощь. По его словам, сперва он услышал хлопок и крики, а потом сразу же выбежал на улицу.
После произошедшего появилась официальная информация о том, что ВСУ намеренно сбросили взрывное устройство на площадку, где играли дети, т. к. на БПЛА была установлена видеокамера, с помощью которой следили за обстановкой.
Позже сообщили о состоянии пострадавших мальчиков: двое из них находились в тяжёлом состоянии, один — долго оставался в реанимации, другого — транспортировали в Москву. Самому младшему из пострадавших — 8 лет.