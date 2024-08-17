Сестра мальчика, пострадавшего на детплощадке в Шебекино, попросила помощи у Гладкова

Один из пострадавших детей, которые находились на детской площадке в одном из дворов МКД Шебекино во время атаки дрона ВСУ, остаётся на лечении в детской клинической больнице Белгорода. Мальчика зовут Дима. Вместе с ним при детонации взрывного устройства было ещё четверо мальчишек.