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Published Сегодня, 14:51

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Белгородец ранен после атаки дрона

Мирный житель ранен после атаки дрона-камикадзе на белгородской дороге

19 августа 2024, 14:51
Фото: 1MI
Белгородец ранен после атаки дрона

ВСУ атаковали пять населённых пунктов в Белгородской области

Под ударом оказались Борисовский и Белгородский районы, Шебекинский горокруг. Есть пострадавший и разрушения.
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Обстрел

Мужчина получил минно-взрывную и баротравму после атаки дрона-камикадзе в Борисовке. ВСУ ударили бесплиотником прямо по ехавшему по дороге автомобилю. За помощью медиков мужчина обратился сам.

Кроме того, в борисовском селе Байцуры дрон взорвался во дворе частного дома. Разрушения есть в летней кухне, осколками посекло забор и трактор.

В Шебекинском горокруге под удар попали два населённых пункта. В Шебекино после обстрела разрушения есть в четырёх частных домах. Осколками посечены коммерческий объект, машина и линия электропередачи. Кроме того, вспыхнула сухая трава.

В селе Первое Цепляево после атаки FPV-дрона повреждён инфраструктурный объект.

Также атаке подвергся Белгородский район. В Весёлой Лопани под удар попало промышленное предприятие. Повреждено складское помещение.

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