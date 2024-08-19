Мирный житель ранен после атаки дрона-камикадзе на белгородской дороге

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Мужчина получил минно-взрывную и баротравму после атаки дрона-камикадзе в Борисовке. ВСУ ударили бесплиотником прямо по ехавшему по дороге автомобилю. За помощью медиков мужчина обратился сам.
Кроме того, в борисовском селе Байцуры дрон взорвался во дворе частного дома. Разрушения есть в летней кухне, осколками посекло забор и трактор.
В Шебекинском горокруге под удар попали два населённых пункта. В Шебекино после обстрела разрушения есть в четырёх частных домах. Осколками посечены коммерческий объект, машина и линия электропередачи. Кроме того, вспыхнула сухая трава.
В селе Первое Цепляево после атаки FPV-дрона повреждён инфраструктурный объект.
Также атаке подвергся Белгородский район. В Весёлой Лопани под удар попало промышленное предприятие. Повреждено складское помещение.