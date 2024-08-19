«Там находиться невозможно»: белгородцев просят уехать из опасного села

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
На сегодняшний день, по словам губернатора, обстановка в селе Новопетровка Валуйского городского округа очень напряжённая. Въезд в населённый пункт закрыли, потому что оставаться там опасно для жизни.
Напомним, что с сегодняшнего дня закроется въезд и в другие населённые пункты: в села Новостроевка-Вторая и посёлки Совхозные, Доброполье и Казачок Грайворонского округа, село Колотиловка Краснояружского района. Власти заявили, что помогут людям уехать и вывезти всё нажитое.
Но некоторые жители уезжать отказываются. Они боятся бросить своё имущество, жильё и домашних животных. Вячеслав Гладков объяснил это недоработкой муниципальных и областных властей — те недостаточно хорошо объяснили людям, какой опасности подвергнуты их жизни, учитывая обстановку в приграничье.
Белгородцы из другого села Валуйского округа — Старый Хутор — наоборот, просят обратить внимание на обстановку в населённом пункте. Из-за непрекращающихся атак люди боятся выходить на улицу, но туда въезд не ограничили.