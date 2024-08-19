«Там находиться невозможно»: белгородцев просят уехать из опасного села

Жителей приграничной белгородской Новопетровки предупредили об опасности

С 19 августа въезд в пять населённых пунктов в белгородском приграничье закроют. В том числе в Новопетровку Валуйского горокруга. Власти говорят, что сейчас там находиться опасно для жизни, и просят оставшихся жителей уехать, сообщает ТАСС.