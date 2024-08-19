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Published Сегодня, 06:52

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Обстрел, фото тематическое

«Там находиться невозможно»: белгородцев просят уехать из опасного села

19 августа 2024, 06:52
Фото: 1MI
Обстрел, фото тематическое

Жителей приграничной белгородской Новопетровки предупредили об опасности

С 19 августа въезд в пять населённых пунктов в белгородском приграничье закроют. В том числе в Новопетровку Валуйского горокруга. Власти говорят, что сейчас там находиться опасно для жизни, и просят оставшихся жителей уехать, сообщает ТАСС.

На сегодняшний день, по словам губернатора, обстановка в селе Новопетровка Валуйского городского округа очень напряжённая. Въезд в населённый пункт закрыли, потому что оставаться там опасно для жизни.

Напомним, что с сегодняшнего дня закроется въезд и в другие населённые пункты: в села Новостроевка-Вторая и посёлки Совхозные, Доброполье и Казачок Грайворонского округа, село Колотиловка Краснояружского района. Власти заявили, что помогут людям уехать и вывезти всё нажитое.

Но некоторые жители уезжать отказываются. Они боятся бросить своё имущество, жильё и домашних животных. Вячеслав Гладков объяснил это недоработкой муниципальных и областных властей — те недостаточно хорошо объяснили людям, какой опасности подвергнуты их жизни, учитывая обстановку в приграничье.

Белгородцы из другого села Валуйского округа — Старый Хутор — наоборот, просят обратить внимание на обстановку в населённом пункте. Из-за непрекращающихся атак люди боятся выходить на улицу, но туда въезд не ограничили.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Эвакуация#Белгород#Вячеслав Гладков#Валуйский горокруг#Приграничье#Новопетровка
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