«Горькая, непоправимая потеря»: ещё один белгородец стал жертвой атаки ВСУ

В больнице скончался пострадавший более недели назад белгородец

Мужчина получил ранение головы и рук ещё 8 августа при атаке на Бессоновку. Пострадавшего доставили в больницу, где врачи боролись за его жизнь 11 дней. Однако ранения оказались слишком серьёзными, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.