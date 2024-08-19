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Скончался белгородец, раненный при атаке ВСУ ещё 8 августа

«Горькая, непоправимая потеря»: ещё один белгородец стал жертвой атаки ВСУ

19 августа 2024, 11:40
Фото: 1MI
Скончался белгородец, раненный при атаке ВСУ ещё 8 августа

В больнице скончался пострадавший более недели назад белгородец

Мужчина получил ранение головы и рук ещё 8 августа при атаке на Бессоновку. Пострадавшего доставили в больницу, где врачи боролись за его жизнь 11 дней. Однако ранения оказались слишком серьёзными, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

В больнице скончался мирный житель, который получил ранения в результате обстрела села Бессоновка Белгородского района. Атака произошла ещё 8 августа. Глава региона рассказал, что врачи боролись за жизнь пациента, однако ранения оказались слишком серьёзными.

Вячеслав Гладков выразил соболезнования близким погибшего.

Напомним, что мужчину с проникающим ранением головы и осколочными ранениями рук в горбольницу № 2 Белгорода доставили члены территориальной самообороны. В результате этого обстрела разрушения зафиксировали в двух частных домах, на территории сельхозпредприятия и в восьми авто.

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