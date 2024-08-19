«Горькая, непоправимая потеря»: ещё один белгородец стал жертвой атаки ВСУ

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
В больнице скончался мирный житель, который получил ранения в результате обстрела села Бессоновка Белгородского района. Атака произошла ещё 8 августа. Глава региона рассказал, что врачи боролись за жизнь пациента, однако ранения оказались слишком серьёзными.
Вячеслав Гладков выразил соболезнования близким погибшего.
Напомним, что мужчину с проникающим ранением головы и осколочными ранениями рук в горбольницу № 2 Белгорода доставили члены территориальной самообороны. В результате этого обстрела разрушения зафиксировали в двух частных домах, на территории сельхозпредприятия и в восьми авто.