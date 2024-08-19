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Уничтожение ЗРК в Харьковской области

Под Харьковом уничтожили ЗРК, с помощью которого атаковали Белгородскую область

19 августа 2024, 09:46
Фото: кадр из видео Минобороны РФ
Уничтожение ЗРК в Харьковской области
Министерство обороны Российской Федерации доложило об уничтожении зенитно-ракетного комплекса ВСУ под Харьковом. Как сообщили в ведомстве, с помощью комплекса наносились удары по объектам гражданской инфраструктуры в Белгородской области.
Сюжет
СВО

Российский Су-34 уничтожил зенитно-ракетный комплекс С-300П в районе села Вольное Харьковской области. Украинские военные использовали его, чтобы наносить удары по гражданским объектам в Белгородской области.

Позицию ВСУ обнаружили с помощью воздушной разведки. Удар по ней нанёс сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик управляемой ракетой Х-35. После установка загорелась и сдетонировала. Разведка доложила о её полном уничтожении.

Добавим, что ранее бойцы группировки «Север» докладывали об уничтожении ещё одного «Вампира», который также использовался для атак на Белгородскую область.

Уничтожение ЗРК в Харьковской области
Видео: Минобороны РФ
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#Валерия Колесникова#Видео#Белгородская область#Украина#Россия#Харьковская область#Военные действия#СВО#Атака ВСУ#Су-34#С-300П
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