Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
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Updated Сегодня, 09:48
Российский Су-34 уничтожил зенитно-ракетный комплекс С-300П в районе села Вольное Харьковской области. Украинские военные использовали его, чтобы наносить удары по гражданским объектам в Белгородской области.
Позицию ВСУ обнаружили с помощью воздушной разведки. Удар по ней нанёс сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик управляемой ракетой Х-35. После установка загорелась и сдетонировала. Разведка доложила о её полном уничтожении.
Добавим, что ранее бойцы группировки «Север» докладывали об уничтожении ещё одного «Вампира», который также использовался для атак на Белгородскую область.