Приютить домашних животных от белгородцев готовы 60 заводчиков из регионов РФ

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Российские заводчики предлагают приютить у себя животных из Курска и Белгорода, которых некуда деть из-за обстрелов. Временные услуги предоставляют 60 заводчиков из различных российских городов. В списке регионов — Московская, Тюменская, Ульяновская, Нижегородская, Ярославская области, Башкортостан, ХМАО и другие.
Некоторые волонтёры готовы также предоставить жильём курянам и белгородцам, которые покинули свои дома.
Полный список заводчиков и питомников, готовых приютить животных, можно посмотреть здесь.