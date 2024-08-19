Приютить домашних животных от белгородцев готовы 60 заводчиков из регионов РФ

В Курской и Белгородской областях действуют режимы КТО и ЧС федерального характера, из-за чего многие жители принимают решение покинуть свои дома и уехать в безопасные места. Однако не всем есть, где приютить домашних питомцев. Временные услуги предложили заводчики из других городов.

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