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Приютить домашних животных от белгородцев готовы 60 заводчиков из регионов РФ

Приютить домашних животных от белгородцев готовы 60 заводчиков из регионов РФ

19 августа 2024, 10:17
Фото: Изображение Midjourney
В Курской и Белгородской областях действуют режимы КТО и ЧС федерального характера, из-за чего многие жители принимают решение покинуть свои дома и уехать в безопасные места. Однако не всем есть, где приютить домашних питомцев. Временные услуги предложили заводчики из других городов.

Российские заводчики предлагают приютить у себя животных из Курска и Белгорода, которых некуда деть из-за обстрелов. Временные услуги предоставляют 60 заводчиков из различных российских городов. В списке регионов — Московская, Тюменская, Ульяновская, Нижегородская, Ярославская области, Башкортостан, ХМАО и другие.

Некоторые волонтёры готовы также предоставить жильём курянам и белгородцам, которые покинули свои дома.

Полный список заводчиков и питомников, готовых приютить животных, можно посмотреть здесь.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Курская область#Животные#Новости Белгорода#Приют#Белгород#Приграничье#Передержка животных
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